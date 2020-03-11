Владимир Путин встретился с Медведчуком и ОПЗЖ вопреки обещанию Зеленского "разобраться с финансированием партии Медведчука", и показал, что будет вести переговоры с Украиной только через своего агента.

Владимир Зеленский, 31 августа 2019- года: "Партия Медведчука, там есть еще большие вопросы, это его партия или там временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы – объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится".

Прошло уже более 6 месяцев после громкой угрозы президента Зеленского, но "громкая история, которая плохо закончится" осталась очередным не выполненным обещанием.

Судя по голосованию за увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки, "слуги народа" договорились с пророссийской ОПЗЖ о ситуативном сотрудничестве по ряду вопросов, и вот уже никто не собирается разрывать отношения с РФ из-за подрывной деятельности Медведчука, его партии и телеканалов. Делегация ОПЗЖ в Москве - это оскорбление украинского народа, который ведет войну против агрессии РФ.

А Путин продолжает навязывать Зеленскому своего кума, и во время визита прямо указал, что хочет ввести Медведчука в группу по переговорам в "нормандском формате", вот что заявил президент РФ на встрече с Медведчуком:

"У вас идея создать парламентское измерение" нормандского формата". Мне кажется, хорошая идея. И я очень рассчитываю на то, что у Вас это получится - надеюсь, также при поддержке администрации президента Украины".

Зеленский повторяет грубую ошибку Порошенко, и также сохраняет Медведчука как фигуру для переговоров с РФ. Половинчатая и компромиссная политика Порошенко по отношению к Медведчуку, пророссийской агентуре и телеканалам в Украине погубила предыдущего президента, и судя по всему, наносит непоправимый урон и нынешнему. Но выводов никто не делает. В то время как Россия продолжает последовательную политику по подрыву Украины изнутри, а Медведчука готовит на роль "Додона" - пророссийской марионетки во главе Молдовы.

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