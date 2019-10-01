"Давали дважды героя": Рубан рассказал, как готовили покушение на Савченко

Командование одного из украинских спецполков получало приказ на ликвидацию экс-нардепа Надежды Савченко.

Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил бывший руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан.

"Я контактировал со многими офицерами. Мне перезвонили и сказали, что командир одного из спецполков получил команду на ликвидацию Надежды Савченко. Я посмеялся, принял к сведению, передал Надежде. Она сказала, что к ней поступают подобные сигналы, а затем, через три месяца, у нее появился водитель из тех, кто служит в этом спецполку", – рассказал он.

Также Рубан раскрыл детали возможного покушения на Савченко.

"На меня вышли офицеры и сказали, что было приказано ликвидировать нас при переезде с Савченко через границу, когда мы ездили в колонию. Они так еще сказали дословно: "Команда – сделать Савченко дважды героем, ее посмертно и тебя заодно посмертно героем. И мы опоздали там на 15 минут, вы уже уехали". А выходили мы через другой "коридор". Не успели. Ну, я прекратил эти "безбашенные" поездки", – сообщил Рубан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 марта 2018 года Владимира Рубана задержали на КПП Зайцево с арсеналом оружия , которое он вез с неподконтрольной территории Донбасса.

В ночь с 15 на 16 апреля 2019 года Броварской суд Киевской области постановил освободить из-под стражи Владимира Рубана и Надежду Савченко прямо в зале судебных заседаний.

Комментируя информацию о том, что якобы Рубан бежал в Польшу, помощник главы ГПСУ Олег Слободян сказал: "На данный момент мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Конечно, мы будем ее проверять, но данные о пересечении границы третьими лицами мы не можем разглашать, даже если это касается Владимира Рубана".

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