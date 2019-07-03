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Члены ЦИК от партии Порошенко голосовали против регистрации Клюева

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Все шесть членов Центарльной избирательной комиссии, представляющие партию пятого президента Украины Петра Порошенко БПП "Солидарность", голосовали против регистрации экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом, ссылаясь на источник в ЦИК, сообщает "Главком". В частности, против голосовали Татьяна Слипачук, Олег Конопольский, Ольга Желтова, Светлана Кустовая, Олег Диденко и Михаил Вербенский.

Напомним, партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратилась с открытым письмом к ЦИК с требованием пересмотреть решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Украины Андрея Клюева и Анатолия Шария.

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Заседание ЦИК

Заседание ЦИК

"Главком"

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поддержал акцию под названием "Терпіти більше не можна", которая состоялась 2 июля на Майдане Незалежности. Ее целью был протест против регистрации кандидатами в нардепы Клюева и Шария.

"Мы за Украину! Мы за ее европейское будущее! И только совместными усилиями мы можем противостоять этому ползущему пророссийскому реваншу. Наша команда присоединяется к акции. В 20:00 на Майдане", – написал Порошенко.

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Персоны
Петр ПорошенкоАндрей Клюев
Место
Украина
Теги
Блок Петра ПорошенкоПартия "Европейская солидарность"ЦИК
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