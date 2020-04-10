Бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол рассказала детали об обысках Государственного бюро расследований в ее доме 10 апреля.

В комментарии для YouTube-канала "Без хайпа" она рассказала, что ведомство преследовало две ключевых цели (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У них было две задачи: первая – изъять мое наградное оружие. И второе – изъять мою одежду, в которой я была во время Майдана, то есть 18 февраля 2014 года", – говорит Черновол.

По ее словам, вещи удалось найти в доме несмотря на то, что со времен Революции Достоинства прошло уже более шести лет.

Татьяна Черновол Скриншот видео

Говоря о мотивах обысков, экс-нардеп предположила, что это – продолжение ее преследований за активное участие в событиях 2014 года против режима Виктора Януковича.

"Я считаю, что во время Майдана меня казнили. Потому что приказ поступил от Януковича. Каким-то образом он тогда не был доведен до конца. Но поскольку сейчас власть реванша… Сейчас меня не казнят, но посадить в тюрьму хотят. По очень серьезным статьям. Высшая мера по нашему законодательству", – подчеркнула Черновол.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 апреля сотрудники ГБР пришли с обыском к бывшему народному депутату Татьяне Черновол по делу об умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса Партии регионов.

После этого ей сообщили о подозрении. В частности, Черновол подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.

Ранее осведомленные источники рассказали, что Черновол могут арестовать за поджог. Согласно инсайдерской информации, погибший мужчина грабил сейф и задохнулся во время пожара.

Напомним, ГБР также начало досудебное расследование по факту возможного нарушения Черновол общественного порядка – она пролезла на территорию бюро через забор с колючей проволокой.

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