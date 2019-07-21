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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Будут боевые действия!" У Зеленского пожаловались на "титушек"

4.2т Читать материал на украинском

Штаб партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" заявил о "титушках" на избирательных участках на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

В частности, о проблемах на выборах рассказал глава штаба Александр Корниенко во время брифинга. По его словам, борьба будет жесткой.

"Уже известны около 20 округов, где будут боевые действия. Уже формируются команды титушек. В одной из комиссий делают спецрежим, через рамки пропускают", — отметил он.

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Александр Корниенко

Александр Корниенко

Все подробности о выборах в Раду 21 июля 2019 года, узнайте тут.

"Будут боевые действия!" У Зеленского пожаловались на "титушек"
"Будут боевые действия!" У Зеленского пожаловались на "титушек"

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 12:00 21 июля в полицию поступило 606 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Serov Oleg
Serov Oleg
даешь экшн,епта!
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