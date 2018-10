Большой шаг к вступлению в ЕС: эксперты высоко оценили прогресс госуправления в Украине

Прогресс Украины в имплементации реформы государственного управления заслуживает высокой оценки сам по себе и в сравнении с другими государствами.

По словам экспертов европейского проекта "EU4PAR" Угиса Сикса и Грегора Виранта, Украина получила баллы в целом лучше, чем средние показатели западно-балканских государств-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС, передает "Зеркало недели".

"В сфере государственной службы и управления человеческими ресурсами Украина получила высшие баллы, чем в среднем западные государства. А в сфере организации системы центральных органов исполнительной власти балл Украины намного выше среднего балла западно-балканских государств. Самым заметным направлением совершенствования является кодификация общей административной процедуры, где Украина набрала 0 баллов за отсутствия какого-либо законодательного регулирования", – сказано в сообщении.

По словам экспертов, Украина вдохновилась из-за Грузии на многие изменения, но в сфере формирования и координации государственной политики страна набирает такое же количество баллов или даже больше по всем показателям.

"Реформа государственного управления является непрерывным процессом постоянного совершенствования. Сейчас 20 из 27 государств-членов ЕС имеют активные инициативы по реформе государственного управления. Все они имеют много вызовов по эффективности и действенности своего управления, на которые нужно отвечать. Потребность продолжение реформы госуправления и ее важность не является уникальной ситуацией, присущей только Украине. Оценка SIGMA, и особенно ее рекомендации, должны рассматриваться как основа для определения будущей программы действий в целях совершенствования государственного управления Украины", - подчеркивается в статье.

Также отмечается, что выплата ЕС первых траншей бюджетной поддержки в госбюджет Украины свидетельствует о прогрессе в реализации Стратегии реформирования госуправления.

Европейские эксперты уверены, что Украина сделала большие стратегические шаги к современному и эффективному госуправлению. В частности, в 2015 году был принят закон "О государственной службе". А в июне 2016 года были приняты Стратегия реформирования госуправления Украины на 2016-2020 годы и План мероприятий по ее реализации.

"Это - важный трамплин для ускорения реформы", - отметили Сикс и Вирант.

По мнению специалистов, отчет SIGMA является стартом и дорожной картой для дальнейшего реформирования госуправления.

Справка: Support for Improvement in Governance and Management (SIGMA) - программа поддержки совершенствования управления и менеджмента. Она является одним из престижных аналитических центров Европейского Союза.

Программу создали с целью оказания помощи странам Центральной и Восточной Европы в модернизации систем государственного управления. Она играет ключевую роль в подготовке стран-кандидатов к вступлению в ЕС.

Проект ЕС EU4PАR является четырехлетней инициативой, направленной на поддержку создания подотчетного, эффективного государственного управления в Украине. Он помогает правительству в реализации Стратегии реформирования государственного управления на 2016-2020 годы.

