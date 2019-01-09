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''Большой подарок для НАТО'': в США отвесили странный комплимент Путину

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Экс-глава ЦРУ, генерал Дэвид Петреус назвал президента РФ Владимира Путина большим подарком для НАТО.

Военный в отставке отметил, что со времен холодной войны, именно приход Путина к власти дал НАТО "новый повод жить", передает РБК.

Петреус подчеркнул, что благодаря политике главы Кремля Штаты "во многом остались опорой" для многих мировых стран.

Владимир Путин

Владимир Путин

К тому же, бывший разведчик добавил, что США дадут отпор новому геополитическому порядку, что сложился в мире. Экс-глава ЦРУ призвал жителей всех стран следить за постами в Twitter президента США Дональда Трампа, которые являются "нефильтрованными, неотредактированными выражениями командующего и руководителя все еще великой мировой сверхдержавы".

По словам генерала, Вашингтон делает для НАТО гораздо больше, чем остальные члены альянса, и критикует их за то, что недостаточно спонсируют эту военную организацию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что дипломат назвал сроки вступления Украины в НАТО.

Персона
Владимир Путин
Место
США
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну ещё бы не подарок! Сейчас можно всех пугать "реальной угрозой", а под это заставлять платить реальную цену за "защиту". Плюс повод увеличивать военные бюджеты. Красота!
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