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''Большая капитуляция!'' Раскрыт подлый план Путина по Украине 

4.5тЧитать материал на украинском

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своих целях ставит уничтожить Украину как суверенное государство.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "Апострофу", комментируя украинско-российские отношения.

"Во-первых, Путин от Украины никогда не отстанет. Задачей Путина и его окружения является уничтожение Украины как суверенного государства и полного подчинения ее так называемому "русскому миру", — написал он.

По словам Пионтковского, сейчас ситуация так быстро меняется, что вообще трудно что-либо прогнозировать.

"Но, скорее всего, сейчас в Москве избрали тактику выжидания, чтобы посмотреть, что будет на выборах в Украине. В Кремле ждут, что появится руководство, которое их больше устраивает. Тем более, что от ряда кандидатов, не называя фамилий, раздаются такие голоса, что действующая власть не умеет разговаривать с россиянами, а "мы лучше знаем и лучше договоримся". В Москве это внимательно слушают и ждут. Но для Москвы разговор может быть только один — большее количество уступок и большая капитуляция", — добавил он.

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Политолог уточнил, что эти кандидаты в президенты Украины — честные украинские патриоты, но они до конца не понимают природу российской власти и имеют какие-то иллюзии, что приедут, сядут с Путиным, что-то напишут на бумажке и так договорятся.

"Но такого не будет. А Москва пока решила подождать и посмотреть, что из этого выйдет", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук высказал убеждение, что Россия обязательно вернет оккупированные территории Донбасса в состав Украины. По его мнению, РФ не нужны разрушенные города и села.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Бэндерлоги не там ищете врагов! На пример - "Об этом во время сегодняшнего заседания Верховной рады рассказала депутат Оксана Корчинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». «Наши герои не могут законно получить группу инвалидности! Петр Олексюк, герой, десантник, тяжело раненый два года назад остался без стопы, до сих пор на костылях”, – сказала Корчинская. По ее словам, центральная медицинская комиссия в лице майора Наумова просила от боевика полторы тысячи долларов за третью группу инвалидности. “К сожалению, когда были обыски, у майора Наумова на рабочем месте и дома, были найдены 37 текущих дел наших героев, в каждом конверте из этих дел было от 700 до 4000 долларов. Вместо того это коррупционное панство предоставляло вторую группу инвалидности при защите отечества бывшим работникам ГАИ, которые находятся между Запорожской и Донецкой областью. Вместо того бывший начальник днепропетровского госпиталя получил третью группу от государства и 440 тысяч гривен от минобороны за то, что, исполняя обязанности, случайно стукнулся об лестницу. Вместо того действующий начальник запорожского госпиталя получила вторую группу при защите отечества, находясь в Запорожской области, и от минобороны 530 тысяч долларов за болезни, полученные в Запорожской области. Как можно расценивать уважение к нашим героям, когда ежедневно военные врачебные комиссии и МСЕКи занимаются коррупцией?» – заявила депутат." А хохлы дибилы ищат внешнего врага.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Пионтковский пишет простые и очевидные вещи, которые в Украине понятны всем.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Прокапало Ігор, в отличии от "икспердов" в экономике и истории, которых легко можно поймать на враньё по фактическому материалу, Пионтковский просто пишет для укропов лозунги.
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Прокапало Ігор, именно так, примитивно, для дебилов
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Украины как суверенного государства давно не существует. Чего уничтожать?
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