Богдан назвал результат "Слуги народа" на местных выборах личным провалом Зеленского
По его словам, президент неправильно построил систему координат избирательного штаба
Богдан считает, что курс, который избрали "слуги"– неправильный
Он сказал, что надо делать выводы и наказать виновных
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан назвал низкую поддержку партии "Слуга народа" на местных выборах в Украине личным провалом Владимира Зеленского.
Богдан считает, что глава государства неправильно построил систему координат избирательного штаба. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".
По мнению бывшего главы ОП, проигрыш означает снижение легитимности власти и доверия народа к ней. Он отметил, что катастрофы в этом нет, но есть понимание, что тот курс, который избрали – неправильный.
"Он приведет к тому, что снижаются твои рейтинги. Надо делать выводы, надо, конечно, наказать виновных. Насколько я понимаю, виновных наказывать не будут, а как всегда, их наградят, а тех людей, которые действительно работали – сейчас будут наказывать", – заявил он.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что окружение президента Владимира Зеленского знало о подготовке скандального решения Конституционного суда по антикоррупционным положениям.