Богдан назвал результат "Слуги народа" на местных выборах личным провалом Зеленского

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан назвал низкую поддержку партии "Слуга народа" на местных выборах в Украине личным провалом Владимира Зеленского.

Богдан считает, что глава государства неправильно построил систему координат избирательного штаба. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По мнению бывшего главы ОП, проигрыш означает снижение легитимности власти и доверия народа к ней. Он отметил, что катастрофы в этом нет, но есть понимание, что тот курс, который избрали – неправильный.

"Он приведет к тому, что снижаются твои рейтинги. Надо делать выводы, надо, конечно, наказать виновных. Насколько я понимаю, виновных наказывать не будут, а как всегда, их наградят, а тех людей, которые действительно работали – сейчас будут наказывать", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что окружение президента Владимира Зеленского знало о подготовке скандального решения Конституционного суда по антикоррупционным положениям.