Новый Кабмин Украины: кто премьер и все возможные министры

Верховная Рада Украины утвердила на должности премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Также озвучены возможные члены Кабинета министров Украины.

OBOZREVATEL собрал полный список и биографии анонсированных политиков.

Алексей Гончарук – премьер

Алексей Гончарук Коллаж

Новому премьер-министру 35 лет. Окончил среднюю школу в г. Городня Черниговской области. С 2001 по 2006 год учился в Институте права им. князя Владимира Великого Межрегиональной Академии Управления Персоналом, получив квалификацию магистра права. Окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины. После окончания университета работал младшим юристом ООО "Городнянский завод продтоваров".

С 2005 по 2008 год работал в инвестиционной компании PRIOR-Invest (г. Киев). Сначала юристом, а со второй половины 2006 года возглавлял юридический отдел этой компании.

С 2008 года — арбитражный управляющий, основатель и управляющий партнер Юридической фирмы "Constructive Lawyers", специализирующейся на предоставлении юридических услуг в сфере инвестирования и финансирования строительства недвижимости. Также Алексей Гончарук является выпускником Aspen Institute Kyiv.

Алексей Гончарук Facebook

С 2009 года — глава Всеукраинской общественной организации "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам".

Заместитель генерального директора ООО "Первая Украинская Индустриально-Инвестиционная Компания". Председатель третейского суда при ВОО "Союз инвесторов Украины".

С сентября 2015 по 2019 год — возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO).

Алексея Гончарука в Офис президента привел нынешний глава ОП Андрей Богдан, который познакомился с ним через давнего друга, основателя Monobank Дмитрия Дубилета. После целого ряда встреч у Гончарука и Богдана сложились дружеские отношения, вследствии чего 34-летний реформатор получил должность в администрации Владимира Зеленского.

После прихода на Банковую Алексей Гончарук сразу же вошел в близкий круг президента Украины. Стоит отметить, замглавы ОП часто сопровождал первое лицо во время поездок как внутри страны, так и за ее пределами. Он активно помогал Зеленскому во время поездок в Николаевскую, Львовскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую и другие области. Сопровождал президента в поездке в Турцию и во время встречи со Всемирным банком.

Такое доверие обусловлено как хорошими отношенями Гончарука с иностранными партнерами (Офис эффективного управления финансируется на деньги Европейского Союза), так и личными качествами замглавы. По слухам из ОП, у управленца сложились неплохие отношения с Андреем Богданом, который во многом и "продвинул" человека не из большой политики на должность главы правительства.

Гончарук с президентом Всемирного банка Дэвидом Мольпасом

Вместе с Владимиром Зеленским

Также он имеет за плечами и опыт политической деятельности, но безуспешной. В 2014 — на выборах в Верховную Раду — кандидат в народные депутаты от партии Сила людей, №1 в избирательном списке. Также работал внештатным советником министра экологии и природных ресурсов.

Отметим, Алексей Гончарук был не единственным кандидатом на должность главы украинского Кабмина. Ранее СМИ и политики называли как минимум несколько фамилий вероятных преемников Владимира Гройсмана.

Речь шла о заместителе исполнительного директора Международного валютного фонда Владислава Рашкована, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, главу Наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса, главу правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева и исполнительного директора этой компании Юрия Витренко.

Новый Кабмин – все возможные фамилии

Министр Кабинета министров – Дмитрий Дубилет

Министерство внутренних дел – Арсен Аваков

Родился 2 января 1964 года. С 27 февраля 2014 года

занимал этот же пост. Представитель прошлого правительства.

Министерство финансов – Оксана Маркарова

Родилась в 1970 году. Являлась членом команды бывшего министра финансов Украины Натальи Яресько. Также представительница прошлого Кабмина под руководством Владимира Гройсмана.

Министерство иностранных дел – Вадим Пристайко

Родился 20 февраля 1970 года. Заместитель Главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского с 22 мая 2019 года, отвечает за внешнеполитические вопросы. Член СНБО (с 31 мая 2019).

Министерство образования – Анна Новосад

Родилась 28 июля 1990 года. В Минобразования работает с 2014 года. С марта по ноябрь 2014 года занимала должность советника министра. С декабря 2017 года – генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции.

Министерство энергетики и угольной промышленности – Вячеслав Стешенко

Родился 30 октября 1969 года. Совладелец заправок KLO.

Министерство здравоохранения – Зоряна Скалецкая

Министерство инфраструктуры – Владислав Криклий

Родился 23 ноября 1986 года. Руководит Главным сервисным центром МВД Украины с ноября 2015 года, избран народным депутатом от партии Слуга народа (№12 в списке).

Министерство ЖКХ – Алена Бабак

Родилась 27 сентября 1969 года. Член парламентской фракции "Объединения Самопомощь". Директор ООО "Институт местного развития".

Министерство по цифровым технологиям – Михаил Федоров

Родился 21 января 1991 года. В 2012 году был "студенческим мэром" Запорожья. В мае 2013 года основал собственное диджитал-агентство SMMSTUDIO.

Министерство культуры, молодежи и спорта – Владимир Бородянский

Родился 15 января 1974 года. Генеральный директор телеканала СТБ, руководитель группы StarLightMedia. С 29 июля 2019 года Бородянский стал внештатным советником президента Владимира Зеленского.

Министерство экономики – Тимофей Милованов

Родился 15 марта 1975 года. На данный момент является почетным президентом Киевской школы экономики (KSE) и членом Совета Нацбанка Украины.

Министерство обороны – Андрей Загороднюк

Экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны. Был назначен советником Владимира Зеленского.

Министерство социальной политики – Юлия Соколовская

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