Укранцев могут лишить безвиза? Названа возможная причина

Инициатива о приостановке безвизового режима между Украиной и Евросоюзом, озвученная в правительстве Эстонии, скорее всего, не выйдет за границы внутриэстонской дискуссии.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал исполнительный директор международного фонда "Відродження" Александр Сушко. У главы МВД Эстонии Марта Хельме, озвучившего эту идею, "нет поддержки ни в правительстве Эстонии, ни тем более в Евросоюзе", – заметил он.

Эксперт напомнил о том, что партия Хельме EKRE – "ультраправая партия, друзья Марин Ле Пен, и у нас нет никаких иллюзий относительно того, чьи они друзья. Но они играют миноритарную роль в правительстве, и решающего влияния на внешнюю политику Эстонии они не оказывают".

Говоря об идее отменить или пересмотреть безвиз с Украиной, Сушко подчеркнул: "Это решение принималось не Эстонией, а Европейским Союзом в целом, соответственно, пересмотрено оно может быть только всем Евросоюзом".

Для отмены безвиза должны быть веские причины https://politeka.net

Он напомнил о том, что существует механизм приостановки безвизового режима, который "был детализирован в 2017 году". "Там прописаны определенные критерии, по которым каждая страна может лишиться безвиза. Например, одна из причин – увеличение беженцев или искателей убежища из этой страны на территории одной или нескольких стран ЕС, невыполнение этой страной взятых на себя обязательств и так далее".

"Если это произойдет с Украиной, то возникнут риски приостановки безвиза, но на сегодняшний день таких обстоятельств нет. Поэтому никаких реальных перспектив такая инициатива не имеет. Скорее всего, она не выйдет за границы даже внутриэстонской дискуссии", – резюмировал эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые приезжают в страну.

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