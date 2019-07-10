"Без России невозможно": Медведчук сделал скандальное заявление о Донбассе

Лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что без сотрудничества с Россией невозможно достичь мира на Донбассе.

Такое заявление кум главы РФ Владимира Путина сделал на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве, куда отправился вместе с другими своими соратниками.

По словам Медведчука, должно произойти сближение России и Украины, о чем ранее заявлял Путин.

Для этого, добавил пророссийский оппозиционер, нужно победить на выборах в Верховную Раду.

Виктор Медведчук

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта Медведчук и Бойко уже ездили в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Там политики заявили, что Украина должна сохранить транзит газа путём создания газотранспортного консорциума с Россией.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!