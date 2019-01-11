МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

''Без паркетных генералов'': Гриценко рассказал, как реформирует армию Украины

1.3тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко заявил, что намерен отменить принудительный призыв на срочную службу в армию, когда станет главой государства.

Вместо этого он хочет перевести армию на контрактный вариант службы, усилив ее резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны. Своими планами политик поделился на Форуме демократических сил в Киеве 11 января (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он пообещал коренным образом изменить руководство Вооруженных сил. "Не должны армией управлять паркетные генералы, которые сидят на схемах. Я открою путь боевым командирам, которые будут давать победы, а не котлы. Такие пойдут вперед!" — сказал Гриценко.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Новости
Гриценко показал украинцам вдохновляющие данные

Что касается остальных силовиков и правоохранительной системы, то в их отношении лидер "Гражданской позиции" пообещал быть особо суровым. "Силовики не будут прослушивать нас, давить на бизнес. Я их поставлю в рамки", — резюмировал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко заявил, что в ближайшие несколько лет Украине придется столкнуться с новыми экономическими войнами и войнами за ресурсы, которые она сумеет пережить.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Тег
Гражданская позиция
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
9
14
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ришар Пьер
Ришар Пьер
Какой с него президент? Дурак бетонный, столб ему в помощь.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Если он при этом ещё и "по щвчьему веленью" знает и может три раза щелкгуть хвостом, то точно чего-то отмочит, дай ему только волю
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Serov Oleg, падаль тупорылая под хвост тебя жарит, а я брезгую, оборзевшая машинистка)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Serov Oleg
Serov Oleg
Ильчук Андрей, "щВчьему,щелкГнуть...",смотри,куда тычешь,падаль тупорылая
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги