''Без паркетных генералов'': Гриценко рассказал, как реформирует армию Украины

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко заявил, что намерен отменить принудительный призыв на срочную службу в армию, когда станет главой государства.

Вместо этого он хочет перевести армию на контрактный вариант службы, усилив ее резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны. Своими планами политик поделился на Форуме демократических сил в Киеве 11 января (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он пообещал коренным образом изменить руководство Вооруженных сил. "Не должны армией управлять паркетные генералы, которые сидят на схемах. Я открою путь боевым командирам, которые будут давать победы, а не котлы. Такие пойдут вперед!" — сказал Гриценко.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

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Что касается остальных силовиков и правоохранительной системы, то в их отношении лидер "Гражданской позиции" пообещал быть особо суровым. "Силовики не будут прослушивать нас, давить на бизнес. Я их поставлю в рамки", — резюмировал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко заявил, что в ближайшие несколько лет Украине придется столкнуться с новыми экономическими войнами и войнами за ресурсы, которые она сумеет пережить.

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