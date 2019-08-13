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Бессмертный назвал причину своего увольнения

1.4т Читать материал на украинском

Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный назвал причину своего увольнения.

Как заявил Бессмертный в эфире "24 канала", президент Украины Владимир Зеленский отстранил его от должности из-за"публичной позиции по переговорам в Минске".

Политик также добавил, что узнал о своем увольнении из сообщений СМИ.

Роман Бессмертный

Роман Бессмертный

Скрин видео

Напомним, Зеленский подписал указ, которым уволил Бессмертного, 13 августа. На запрос о причинах такого решения в Офисе президента заявили, что сейчас "формируют наиболее эффективную группу".

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