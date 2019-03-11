Бегает по утрам и сидит на диете: раскрыты нюансы личной жизни Тимошенко

Народный депутат от БЮТ, кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко много работает, почти не отдыхает и практически все время занята политикой.

Кроме работы она еще тренируется, а также проводит время со своими дочерью и внучкой, сообщает "Украинская правда".

"Когда у Юли появился первый iPad мы предложили ей установить пару игр для расслабления. Она скептически посмотрела в нашу сторону и попросила перестать дурковать", – рассказал один из бывших членов команды Тимошенко.

Сообщается, что рабочий день Тимошенко начинается в 8 утра и продолжается до 23:00 или даже до полуночи. Спит политик не менее пяти часов в день, при этом по утрам совершает пробежки по территории Конча-Заспы в сопровождении нескольких охранников.

На время выборов Тимошенко постоянно находится в партийном офисе на улице Туровской и от туда ездит в Верховную Раду.

Юлия Тимошенко

В несессионную неделю Тимошенко пытается тратить один день на одну область, где проводит по три митинга в трех разных городах региона, встречи с местными бизнесменами, активистами и редакторами местных изданий.

"Юлию Владимировну сопровождает ее помощник Михаил Ливинский, который отвечает за ее график. Информационную картину дня Тимошенко помогает составить ее политтехнолог и депутат "Батькивщины" Александр Абдулин и пресс-секретарь Марина Сорока", – сказано в материале.

Люди из окружения нардепа отмечают ее системность и прагматичность. При это мполитик предпочитает живое общение, взамен соцсетям.

"Юлю можно сравнить с первыми христианскими проповедниками. Только христиане проповедуют Христа, Юля проповедует Юлю. Я был свидетелем, как за час разговора с ней тет-а-тет люди полностью меняли свое мнение. Она сразу сканирует и прощупывает тебя", – добавил бывший соратник Тимошенко.

Юлия Тимошенко

Лидер "Батькивщины" не употребляет алкоголь и не курит. Может изредка пригубить бокал белого сухого вина или шампанского.

"Тимошенко придерживается диеты. На обед ей подают перетертые овощные супы, паровые котлеты или вареное мясо и легкие салаты. Часто обстоятельства заставляют забыть о здоровом питании – она может перехватить конфетку на совещании или съесть бутерброд с вареной колбасой, пренебрегая диетой", – сказано в статье.

Также Тимошенко верна брендовой и дорогой одежде. Даже на встречи с избирателями в лютый мороз она обувает люксовые туфли на каблуках.

Элитная обувь Юлии Тимошенко

"На важные мероприятия Тимошенко любит надевать дорогущие бренды Chanel и Louis Vuitton, платья и сумки которых стоят по несколько тысяч долларов", – отмечено в публикации.

Юлия Тимошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, опрос показал, что у Порошенко, Тимошенко и Гриценко – одинаковые шансы выйти во второй тур президентских выборов.

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