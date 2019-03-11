|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Бегает по утрам и сидит на диете: раскрыты нюансы личной жизни Тимошенко

6.3тЧитать материал на украинском

Народный депутат от БЮТ, кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко много работает, почти не отдыхает и практически все время занята политикой.

Кроме работы она еще тренируется, а также проводит время со своими дочерью и внучкой, сообщает "Украинская правда".

"Когда у Юли появился первый iPad мы предложили ей установить пару игр для расслабления. Она скептически посмотрела в нашу сторону и попросила перестать дурковать", – рассказал один из бывших членов команды Тимошенко.

Новости
Детские фото, неизвестные факты и письменные обязательства: Тимошенко запустила свой "кандидатский" сайт

Сообщается, что рабочий день Тимошенко начинается в 8 утра и продолжается до 23:00 или даже до полуночи. Спит политик не менее пяти часов в день, при этом по утрам совершает пробежки по территории Конча-Заспы в сопровождении нескольких охранников.

На время выборов Тимошенко постоянно находится в партийном офисе на улице Туровской и от туда ездит в Верховную Раду.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

В несессионную неделю Тимошенко пытается тратить один день на одну область, где проводит по три митинга в трех разных городах региона, встречи с местными бизнесменами, активистами и редакторами местных изданий.

"Юлию Владимировну сопровождает ее помощник Михаил Ливинский, который отвечает за ее график. Информационную картину дня Тимошенко помогает составить ее политтехнолог и депутат "Батькивщины" Александр Абдулин и пресс-секретарь Марина Сорока", – сказано в материале.

Люди из окружения нардепа отмечают ее системность и прагматичность. При это мполитик предпочитает живое общение, взамен соцсетям.

"Юлю можно сравнить с первыми христианскими проповедниками. Только христиане проповедуют Христа, Юля проповедует Юлю. Я был свидетелем, как за час разговора с ней тет-а-тет люди полностью меняли свое мнение. Она сразу сканирует и прощупывает тебя", – добавил бывший соратник Тимошенко.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Лидер "Батькивщины" не употребляет алкоголь и не курит. Может изредка пригубить бокал белого сухого вина или шампанского.

"Тимошенко придерживается диеты. На обед ей подают перетертые овощные супы, паровые котлеты или вареное мясо и легкие салаты. Часто обстоятельства заставляют забыть о здоровом питании – она может перехватить конфетку на совещании или съесть бутерброд с вареной колбасой, пренебрегая диетой", – сказано в статье.

Также Тимошенко верна брендовой и дорогой одежде. Даже на встречи с избирателями в лютый мороз она обувает люксовые туфли на каблуках.

Элитная обувь Юлии Тимошенко

Элитная обувь Юлии Тимошенко

"На важные мероприятия Тимошенко любит надевать дорогущие бренды Chanel и Louis Vuitton, платья и сумки которых стоят по несколько тысяч долларов", – отмечено в публикации.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, опрос показал, что у Порошенко, Тимошенко и Гриценко – одинаковые шансы выйти во второй тур президентских выборов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
Тег
ВО Батьківщина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
57
46
Смешно
6
Интересно
2
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Звон Владимир
Звон Владимир
Нормальная заказная статья. Ничего удивительного. Но вот как -то не верю я ей. Лет десять назад, может быть... А сейчас... Не верю
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Оба на...на Обозревателе разрешили воровку комментировать...) Времени нет...работа работа....но с внуками...есть время...шейпинг...пробежки...забавно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
А ведь 5 лет назад была инвалидом, не встававшим из коляски.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Малахов Егор
Малахов Егор
Горелов Сергей, ты й до сих пор инвалид.....но это ей не мешает !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги