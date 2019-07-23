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"Батьківщина": кто прорывается в Раду по списку

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По предварительным результатам подсчета голосов, по списку "Батьківщини" в Верховную Раду проходят 24 народных депутата.

OBOZREVATEL представляет их поименный список.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

УНИАН

1. Юлия Тимошенко

2. Сергей Тарута

3. Валентин Наливайченко

4. Сергей Соболев

5. Елена Кондратюк

6. Иван Кириленко

7. Андрей Кожемякин

8. Григорий Немыря

9. Сергей Власенко

10. Валерий Дубиль

11. Александр Абдуллин

12. Иван Крулько

13. Анжелика Лабунская

14. Константин Бондарев

15. Михаил Цимбалюк

16. Виталий Данилов

17. Ольга Белькова

18. Алексей Кучеренко

19. Андрей Николаенко

20. Михаил Волынец

21. Андрей Пузийчук

22. Алена Шкрум

23. Владимир Кабаченко

24. Вадим Ивченко

Как сообщал OBOZREVATEL, партия президента "Слуга народа", согласно последним данным ЦИК, может взять большинство мест в Верховной Раде 9-го созыва – около 240 (в сумме по спискам и мажоритарке).

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Валевич Борис
Валевич Борис
еще одна старая банда казнокрадов и пиздоболов
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