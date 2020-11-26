'Батьківщина' становится альтернативой нынешнему хаосу и безвластию, – эксперт

Общество переживает период разочарования в "новых лицах" и требует радикальных изменений в отношениях власти и гражданина. "Батьківщина" – единственная, кто сегодня формирует альтернативную повестку дня, в основе которой лежат суверенитет Украины и ее экономический национализм.

Об этом пишет политический эксперт Андрей Золотарев, передает "РБК-Украина".

"К концу года власть оказалась на пороге "внутриполитического дефолта". Опросы общественного мнения показывают, что "слуги народа" потеряли лидирующие позиции в оценках граждан – 65-75% убеждены, что страна движется в неверном направлении. Это коррелируется с результатами местных выборов, которые свидетельствуют, что 80% людей в оппозиции к политике власти. В условиях войны, эпидемии и социально-экономического кризиса это может привести к непоправимым последствиям", – предостерегает эксперт.

Сегодня обществу нужен новый курс – новая стратегия развития, которую нынешняя власть предложить не может, убежден Золотарев. Соответствующим видением развития Украины, по мнению эксперта, и документом, в котором подробно расписана его реализация может похвастаться сейчас разве что Юлия Тимошенко. Вполне логично, что сегодня лидер "Батьківщини" делает ставку на сплочение вокруг себя ответственные патриотические силы, которые отстаивают суверенитет Украины и экономический национализм.

"Интересно, что Тимошенко делает ставку не столько на центральных политиков, сколько на местные общины, которые существенно укрепились в результате последних выборов. И это естественно, потому что по официальным результатам выборов, на первом месте по количеству депутатов "Слуга народа", на втором – "Батьківщина", которая, опережая ЕС и ОПЗЖ, стала первой среди оппозиционных сил", – добавил Золотарев.

Напомним, по окончательным данным, команда Тимошенко набрала 12,5% голосов и провела в советы по всей стране более 4500 депутатов, уступив только президентской партии, за которую проголосовали 17,5%.