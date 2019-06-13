Аваков призвал вести избирательную кампанию в соответствии с законом и сотрудничать с МВД

МВД будет обеспечивать безопасность во время внеочередных выборов народных депутатов Украины.

Об этом 13 июня во время совещания сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщается на сайте ведомства. "Относительно внеочередных выборов народных депутатов. Продолжается разбирательство по правовой позиции этих выборов в Конституционном суде, мы не можем прогнозировать решение КСУ, это не наша компетенция. Но мы должны быть готовы к любому варианту. Это уже наша компетенция, поэтому мы готовимся к обеспечению выборов по всем возможным позициям", – сказал Аваков.

Арсен Аваков Пресс-служба МВД

"Наша система достойно сдала экзамен на предыдущих выборах президента, имеем хорошую оценку общества, наблюдателей иностранных государств. Позиция МВД на любых выборах будет неизменной – политическая нейтральность, равноудаленность и неуклонное обеспечение прав участников", – подчеркнул он.

Также министр внутренних дел отметил, что демократия – это, прежде всего, безупречная процедура, поэтому призвал всех кандидатов вести избирательную кампанию в строгом соответствии с законами Украины, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с представителями МВД.

Пресс-служба МВД

"Для того, чтобы гарантировать равноудаленность системы МВД на парламентских выборах, лично принял решение не принимать политического участия в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты. Я, как министр, честно выполню свои обязанности по координации полиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, миграционной службы и Нацгвардии", – отметил Аваков.

Пресс-служба МВД

Министр подчеркнул, что рабочая группа МВД возобновила свою работу и продолжает тесно сотрудничать с ЦИК и гражданской сетью ОПОРА.

Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что на подготовительном этапе избирательной кампании полиция уже реализовала ряд мероприятий.

"В частности, с 24 мая в регионах развернуты ситуационные центры. На их базе налажен сбор информации о событиях, связанных с избирательным процессом, обеспечивается ежедневный анализ ситуации. За предыдущие 20 дней зарегистрировано 75 заявлений и сообщений о преступлениях и событиях, связанных с избирательным процессом, которые в основном касались подкупа избирателей – 30 фактов, и незаконной агитации – 25. По этим заявлениям начато два уголовных производства по факту подкупа в Луганской области. Также составлено два административных протокола, связанных с нарушением правил агитации", – рассказал Князев.

Сергей Князев Пресс-служба МВД

По его словам, начиная с 15 по 28 июля личный состав Нацполиции будет переведен на усиленный вариант несения службы. "Предварительно для обеспечения правопорядка нами планируется привлечь 70 тысяч полицейских, а также курсанты и работники вузов системы МВД", – добавил Князев.

Полицейские снова пройдут обучение с представителями ОПОРЫ. Кроме того, будут проведены трехдневные учебные сборы во всех областях.

Исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан отметил, что для участия в несении службы во время охраны общественного порядка планируется привлечь более 13,5 тыс. военнослужащих.

Николай Балан Пресс-служба МВД

"Несение службы спланировано таким образом, чтобы каждый военнослужащий имел возможность проголосовать", – подчеркнул Балан.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что их личный состав будет переведен на усиленный вариант несения службы с 15 июля.

"На каждом избирательном участке будут дежурить пожарные расчеты, кроме того, на дежурстве будут 7 воздушных судов. Будет подготовлено 80 пиротехнических расчетов, а это 350 человек личного состава и 130 единиц техники. Всего в период выборов на дежурстве будут находиться 39 тыс. человек личного состава и 2300 единиц техники", – сказал Чечеткин.

Николай Чечеткин Пресс-служба МВД

По его словам, будет введен контроль за соблюдением пожарной безопасности на избирательных участках.

Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Юрий Гресько отметил, что ГПСУ начала подготовку к внеочередным парламентским выборам. "Среди приоритетов качественный пограничный контроль, пропуск наблюдателей и журналистов, прибывающих в Украину для освещения выборов. Особое внимание уделяется сфере безопасности: предупреждение въезда лиц категории рисков, недопущение перемещения оружия и средств террора, а также избежание провокаций на границе", – подчеркнул Гресько.

Аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев подчеркнул большую роль МВД в обеспечении законности выборов президента.

Александр Клюжев Пресс-служба МВД

"По результатам президентских выборов ОПОРА положительно оценила роль полиции в части реагирования на нарушение избирательного законодательства на протяжении всей кампании. Впервые удалось обеспечить реакцию на нарушения правил ведения предвыборной агитации и реагировать на сложные случаи подкупа избирателей. Но мы предлагаем со своей стороны считать, что эта внеочередная парламентская компания является сложной. Это связано с тем, что у нас будет больше субъектов избирательного процесса. Поэтому перед нами стоят очень серьезные случаи, но надеюсь, что мы вместе справимся с этими задачами и покажем новые стандарты реагирования на нарушение избирательного законодательства", – сказал Клюжев.

Координировать органы МВД в подготовительный период будет первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Необходимо сделать тщательный анализ, недостатки, которые были выявлены во время прошлых выборов, учесть и решить, каждую проблему необходимо решить", – подчеркнул он.

По словам члена ЦИК Ирины Ефремовой, справиться со всеми вызовами во время этих выборов можно только в тесном сотрудничестве с МВД. "От имени председателя ЦИК госпожа Слипачук поблагодарила весь состав МВД за слаженную работу во время президентской кампании. Эти выборы осложняются не только большим количеством субъектов избирательного процесса, а еще и тем, что сокращаются сроки избирательного процесса. Но несмотря на все вызовы, которые нас ждут, мы с достоинством справимся с ними и это возможно только в тесном сотрудничестве", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины должен принять решение по Указу президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады в течение 30 дней со дня начала рассмотрения дела – то есть до 5 июля.

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