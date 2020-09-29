Аваков – Фокину: на войне погибли тысячи наших солдат, мерзавец

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал отстранить заместителя главы Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина от переговоров по Донбассу.

С таким заявлением Аваков выступил на своей странице в Facebook вечером во вторник, 29 сентября, прокомментировав слова Фокина о том, что он якобы не видит между Россией и Украиной.

"Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет – погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском! Мерзавец. "Их там нет" – это слова Путина, а не представителя Украины", – написал Аваков.

Глава МВД отметил, что "слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев".

"Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию", – призвал Аваков.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Фокин, выступая перед депутатами, еще раз повторил, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей. Комментируя свои резонансные заявления, Фокин подчеркнул, что смысл в амнистии будет только в том случае, если она станет именно всеобщей.

Но большой резонанс у депутатов вызвал ответ Фокина на вопрос, ведется ли сейчас война с Россией. "Ни одного подтверждения, что ведется война между РФ и Украиной, я не вижу", – сказал он.

Ранее он также рассказал о возможном компромиссе с РФ – Украина соглашается на всеобщую амнистию на Донбассе, а Россия снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию.

Помимо этого, Фокин заявил, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.