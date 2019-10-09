Арест Пашинского: в ГБР рассказали, как ГПУ покрывала экс-нардепа

Генпрокуратура Украины больше двух лет не расследовала уголовное производство о стрельбе экс-нардепа Сергея Пашинского.

Об этом на брифинге в среду, 9 октября рассказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает "УП".

Он отметил, что ГБР ведет расследование, которое было открыто 31 декабря 2016 года, когда Пашинский во время конфликта на дороге выстрелил в ногу человеку.

"Расследование только началось. Мы начали с допросов. Мы не исключаем, что будет изменено квалификацию. В частности, следователи ГБР должны установить либо опровергнуть факт, держал ли народный депутат, выходя из автомобиля, оружие, – и этому факту дать юридическую квалификацию", – сообщил Труба.

При этом глава ГБР разделил расследование на три этапа.

"Этап первый – это этап с момента конфликта и регистрации уголовного производства до начала февраля 2017 года, расследование проводили следователи Васильковского отдела полиции и прокуратуры Киевской области. Основная часть доказательств, на которые опираются следователи ГБР, собраны именно в этот период", – рассказал он.

Второй этап длился с февраля 2017 года по сентябрь 2019 года. В этот период производство забрала ГПУ, которая подстраивала дело в пользу Пашинского.

Сергей Пашинский Корреспондент.net

"Гражданин, получивший пулевое ранение, не был признан потерпевшим... Генеральная прокуратура не расследовала действия народного депутата как причинившие другому лицу тяжкие телесные повреждения. Этот гражданин даже не привлекался к следственному эксперименту. Также ГПУ выделила в отдельное производство хулиганские действия в отношении народного депутата и направила их для проведения расследования в Национальную полицию", – акцентировал Труба.

Кроме того, следователи ГПУ дважды закрывали это уголовное производство: в 2017 и 2019 году.

"Третий этап – нынешний этап, когда расследование разблокировано и в настоящее время проводится следователями Государственного бюро расследований", – пояснил Труба.

Глава ГБР подытожил, что Генпрокуратура могла забрать себе это производство, потому что полиция честно собирала доказательства, а в марте 2019 года "сработала политика" – и без участия ГБР производство закрыли следователи ГПУ. При этом Труба заверил, что "охота на имена не производится работниками ГБР".

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября Печерский районный суд Киева взял Сергея Пашинского под стражу на срок до 4 декабря без права внесения залога.

Бывшего политика подозревают в нанесении огнестрельного ранения жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Адвокат экс-нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского Андрей Федур использовал антисемитское высказывание во время заседания суда 7 октября.

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