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24 апреля • обновлено в 23:48
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Арахамия подтвердил свои угрозы Грузии в прямом эфире

1.4т
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Глава фракции "Слуга народа" подтвердил свои угрозы в адрес Грузии, которая выступила против назначения в Кабмин Михеила Саакашвили.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 24 апреля он заявил, что не допустит давления на Украину.

"Нужно на себя сначала смотреть!" Арахамия подтвердил свои угрозы Грузии в прямом эфире

"Нужно на себя сначала смотреть, когда какая-то страна, большая или маленькая, будет нам говорить, что мы отзовем посла или оказывать какое-то дипломатическое давление из-за назначения того или иного человека, гражданина Украины, в правительство, мы не будем этого допускать", – сказал он.

Арахамия добавил, что он не дипломат и не допустит такого давления.

"Мы суверенное государство, нужно уважать суверенитет других стран. Есть дипломаты, а есть политики. Я не дипломат. Как политик я считаю, что никто не имеет (права) оказывать какое-либо давление по поводу наших назначений", – подчеркнул глава фракции.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил журналистам, что посла его страны могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства по вопросам реформ.

Давид Арахамия пригрозил, что в случае такого сценария Грузия столкнется с большими проблемами, чем Украина. Также он подчеркнул, что считает Саакашвили хорошим человеком и кандидатом на должность в правительстве.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Давид Арахамия Михеил Саакашвили
Место
Украина
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
зеленый дурак! палитик оно, пф!!!
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