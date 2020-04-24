"Нужно на себя сначала смотреть!" Арахамия подтвердил свои угрозы Грузии в прямом эфире

Глава фракции "Слуга народа" подтвердил свои угрозы в адрес Грузии, которая выступила против назначения в Кабмин Михеила Саакашвили.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 24 апреля он заявил, что не допустит давления на Украину.

"Нужно на себя сначала смотреть, когда какая-то страна, большая или маленькая, будет нам говорить, что мы отзовем посла или оказывать какое-то дипломатическое давление из-за назначения того или иного человека, гражданина Украины, в правительство, мы не будем этого допускать", – сказал он.

Арахамия добавил, что он не дипломат и не допустит такого давления.

"Мы суверенное государство, нужно уважать суверенитет других стран. Есть дипломаты, а есть политики. Я не дипломат. Как политик я считаю, что никто не имеет (права) оказывать какое-либо давление по поводу наших назначений", – подчеркнул глава фракции.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил журналистам, что посла его страны могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства по вопросам реформ.

Давид Арахамия пригрозил, что в случае такого сценария Грузия столкнется с большими проблемами, чем Украина. Также он подчеркнул, что считает Саакашвили хорошим человеком и кандидатом на должность в правительстве.

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