Арахамия – о женщинах-мэрах: многие города Украины "недолюбленные"

Глава фракции "Слуга народа", народный депутат Украины Давид Арахамия заявил, что на съезде партии 31 августа "родился новый тренд" – женщина-мэр.

Об этом политик сказал, общаясь с журналистами возле киевского КВЦ "Парковый", где проходил съезд. Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице PavlovskyNews (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Арахамия отметил, что от "СН" на пост городского главы будут баллотироваться шесть женщин.

"Многие города "недолюбленные", как люди говорят. Идешь по городу, там нет озеленения нормального, нет коммуникаций, разруха фактически. А женщины наши всегда дома держат в идеальном состоянии, они всегда понимают, каким образом добавить любовь к городу. Я считаю, что женщины – это ставка на победу", – сказал нардеп.

Также глава фракции подчеркнул, что победа на выборах мэров от "Слуги народа" позволит упростить взаимодействие вертикали власти. Если мэр, губернатор, Кабмин и парламент будут в большинстве "слугами", тогда, по его словам, появится возможность максимально быстро внедрять стратегии развития регионов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 августа прошел внеочередной съезд партии "Слуга народа", где представили кандидатов на должности глав областных центров Украины.

На мероприятии президент Владимир Зеленский выступил с трибуны и обратился к участникам съезда: "Вас называли зелеными кнопочками, принтерами и тамадами – я горжусь этим!"

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