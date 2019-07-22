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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Антон Геращенко
Антон Геращенко
Народный депутат Украины Все статьи автора

В Украине произошла "бархатная" электоральная революция

34.3т

Вчера в Украине произошла "бархатная" электоральная революция.

Результаты досрочных парламентских выборов свидетельствуют о перспективе полного обновления законодательной и исполнительной власти в Украине.

Украинцы устали от десятилетий ханжества вороватой, двуличной власти на всех уровнях и приняли решение о её полной перезагрузке.

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Впервые в истории Украины, скорее всего, будет создана монокоалиция из 250 депутатов одной партии, которая возьмёт на себя всю ответственность за положение дел в стране.

Это большая власть, но и колоссальная ответственность за будущее Украины.

Ведь победой важно уметь распорядится так, чтоб она в будущем не превратилась в поражение, как это не раз бывало в истории.

К тому же, политикам всегда нужно помнить, что ничто не проходит так быстро, как молодость и высокий рейтинг.

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Самым главным фактором риска для Президента и его партии, я думаю, будет вопрос эффективного менеджмента, правильного целеполагания и расстановки приоритетов в работе Парламента и Правительства.

Очевидно, что приоритетом номер один должна стать реформа системы государственного управления.

Госаппарат должен впервые за наверное сто лет заработать не в интересах самого себя, а в интересах всего украинского народа.

Без эффективно работающего аппарата госуправления не возможны будут ни деолигархизация, ни победа над коррупцией, ни реформы системы обороны и безопасности, ни прорывной экономический рост.

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В этом и в других вопросах реформ государственного управления аналитический центр "Украинский институт Будущего" готов предложить своё видение и свои наработки всем, кто захочет их принять и использовать.

Выбор украинского народа нужно уважать, нравится это кому-то или нет.

Убеждён, что все, кто хочет по настоящему изменить жизнь украинцев к лучшему, смогут это сделать - каждый на том месте, где его знания и способности будут больше всего востребованы.

Я хочу, чтоб у Украины получилось !

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Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Антона Геращенко
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Журба Валентина
Журба Валентина
Этот пост, с вариациями, посторяют каждые выборы....
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Чернь...
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Пушкар Михайло
Пушкар Михайло
Пане Геращенко, єдине, чого ви можете навчити із своїм "Українським інститутом минулого"--- правильно вилизувати тарілки, щоб їх не мити...
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