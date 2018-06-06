Антикоррупционный суд в Украине: Порошенко обратился к депутатам

Президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов Верховной Рады поддержать законопроект о создании Антикоррупционного суда во втором чтении.

Такое заявление он сделал во время встречи с журналистами по итогам переговоров с наследным принцем княжества Лихтенштейн Алоизом в Киеве, передает пресс-служба главы государства.

"Выражаю очень твердую надежду, просьбу, обращение к народным депутатам с тем, чтобы в ближайшее время проголосовали и поддержали президентский законопроект о создании Антикоррупционного суда. И выражаю надежду, чтобы, когда это произойдет, мы до конца текущего года в основном завершили процедуры по созданию суда", - сказал Порошенко.

По его словам, начало работы органа в 2018 году завершит создание эффективной инфраструктуры, включающую Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальное агентство предотвращения коррупции, введение электронных деклараций.

Петр Порошенко Пресс-служба АП

"И ряд других мероприятий, которые являются беспрецедентными, не имеют аналогов в мире, но демонстрируют нашу абсолютную решимость и в процессе борьбы с коррупцией", - резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, создание Антикоррупционного суда является одним из основных требований Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного транша. 15 декабря 2018 года Порошенко анонсировал внесение на рассмотрение Верховной Рады законопроекта, который он лично предложил.

1 марта Верховная Рада его приняла в первом чтении. 29 мая Порошенко рассказал, что создание возможно произойдет уже к концу 2018 года.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что подаст в отставку, если депутаты не примут закон.

Кроме того, 5 июня Государственный департамент США поддержал МВФ, напомнив Украине о важности создания Антикоррупционного суда. Также, послы стран G7 призвали Верховную Раду принять закон.