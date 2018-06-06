Антикоррупционный суд в Украине: OBOZREVATEL выступил с важным призывом

В четверг, 7 июня, Верховная Рада должна принять законопроект об Антикоррупционном суде, от которого зависит европейское будущее Украины, а также финансовая и политическая стабильность страны.

OBOZREVATEL будет внимательно следить за ходом заседания, поименным голосованием за законопроект и списком нардепов, которые проигнорируют рассмотрение важного для страны вопроса.

Исход голосования повлияет на отношения Украины с мировыми партнерами и финансовыми институциями, в частности Международным валютным фондом. Цена волеизъявления нардепов - миллиарды долларов, репутация страны и судьба европейских стремлений всех украинцев.

Более того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже пообещал подать в отставку в случае провального голосования, что грозит стране очередным политическим кризисом.

Потому OBOZREVATEL призывает народных депутатов ответственно отнестись к принятию законопроекта и выполнить долг перед своими избирателями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня появилось заявление США, в котором они призвали Украину создать Антикоррупционный суд, который будет отвечать требованиям МВФ.