Антикоррупционный суд: появилась реакция Венецианской комиссии

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио приветствовал принятие закона о Высшем антикоррупционном суде в Украине.

"С большим удовольствием, я бы даже сказал с большой радостью, я узнал о сегодняшнее решение Верховной Рады принять закон о Высшем антикоррупционный суд", - сказано в его заявлении на сайте комиссии.

Он поздравил членов Верховной Рады и поблагодарил всех, кто внес вклад в принятие закона по рекомендациям Венецианской комиссии.

"Я хотел бы поздравить членов Верховной Рады по сегодняшним голосованием и поблагодарить всех, кто внес свой вклад в принятие закона. Это важный шаг вперед для Украины и Европы, прежде всего для граждан Украины, которые слишком долго страдали от зла ​​коррупции", - подчеркнул он.

Букиккио добавил, что принятие закона показывает решимость Украины продолжать путь реформ и европейской интеграции.

В свою очередь, президент Петр Порошенко поблагодарил президента комиссии за теплые слова.

"Спасибо Главе Венецианской Комиссии, искреннему другу Украины Джанни Букиккио за честную позицию по Антикоррупционному Суду в Украине. Принятый Закон - это наш общий задел и наша общая история! Джанни Букиккио написал в своем заявлении: "С большим удовольствием - и я бы даже сказал с большой радостью, я узнал о сегодняшнее решение Верховной Рады относительно принятия закона о Высшем антикоррупционном суде. Согласно сообщениям, принятый закон соответствует рекомендации Венецианской комиссии", – написал Порошенко.

Он поздравил членов Верховной Рады с результатами голосования и поблагодарил всех, кто способствует принятию закона.

"Это важный шаг вперед для Украины и для Европы, прежде всего для граждан Украины, которые слишком долго страдали от зла ​​коррупции. Сегодняшнее голосование показывает, что Украина настроена продолжать путь реформ и европейской интеграции", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря 2017 года Порошенко анонсировал внесение на рассмотрение Верховной Рады законопроекта, который он лично предложил. Президент обещал создание органа к концу 2018 года.

Премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что подаст в отставку, если депутаты не примут закон.

5 июня Государственный департамент США поддержал МВФ, напомнив Украине о важности создания Антикоррупционного суда. Также,послы стран G7 призвали Верховную Раду принять закон. 7 июня украинские депутаты проголосовали большинством за законопроект.