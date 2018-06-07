Антикоррупционный суд в Украине: названа единственная трудность

Верховная Рада Украины может найти компромисс относительно полномочия общественного совета международных экспертов при наборе судей в Антикоррупционный суд и проголосовать законопроект.

"Мы свое дело сделали, и пусть уже депутаты принимают решение. Единственный вопрос, который остаётся ключевым – это какие полномочия будут у общественного совета", – сказал в комментарии OBOZREVATEL один из авторов законопроекта, доктор юридических наук Киево-Могилянской академии Анатолий Заяц.

По его словам, международные доноры и общественность будут настаивать на том, чтобы у общественного совета международных экспертов было право блокировать ту, или иную кандидатуру на пост судьи в Антикоррупционный суд.

"Там есть варианты: дать возможность полного запрета, который может наложить общественный совет экспертов, а есть неокончательный запрет. То есть международные доноры и Всемирный банк требуют, чтобы были предоставлены полные полномочия по блокированию той или иной кандидатуры", – говорит юрист.

Вместе с тем, Заяц считает, что в Верховной раде может быть найден компромисс.

"Может, найдут компромиссный вариант. Скажем в проекте было предложение о том, чтобы Высшая квалификационная комиссия преодолевала решение общественного совета 2/3 голосами, а может быть увеличат порог до 3/4 состава Высшей квалификационной комиссии", – предполагает он.

Однако соавтор проекта подчеркивает, что у международных доноров очень четкая позиция по этому поводу

"Там есть однозначная позиция - только предоставление возможности полного запрета для общественного совета", – отметил Заяц.

Что касается способности Антикорупционного суда переломить ситуацию, и побороть коррупцию в Украине, юрист ответил: "Конечно, сам Антикоррупционный суд – это не панацея, должен быть комплекс мер. Дело в том, что суд рассматривает дела, которые приходят к нему на рассмотрение, а перед этим идет очень большая и кропотливая работа органов расследования. Поэтому тут должен быть комплекс усилий всех".

И добавил, что "сам суд переломить ситуацию с коррупцией не сможет, но наличие такой инстанции даст возможность хотя бы оперативно рассматривать дела, как минимум".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пока не ясно, есть ли голоса в Верховной Раде Украины за создание Антикоррупционного суда.

Онлайн-трансляцию обсуждения и голосования за законопроект об Антикоррупционном суде можно тут.