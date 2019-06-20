Вчера прошло известие о гибели Дмитрия Тымчука, депутата ВР и блогера.

Как говорится во многих сообщениях прессы, основной является версия о неосторожном обращении с оружием, хотя не исключается самоубийство и криминал.

Понятно, что мы не имеем никаких объективных данных происшествия, ими обладают следователи и то – пока не полными. Насколько можно понять, причин, явно указывающих на обстоятельства, приведшие к роковому выстрелу, пока нет. А это значит, что должны отработать эксперты, в том числе и баллистики, чтобы отмести большую часть версий.

Дмитрий Тымчук UAportal

Мы же заметим пару слов о версиях – самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Сначала – о самоубийстве. Наша следственная школа довольно сильно отличается от зарубежной, кстати как и медицина. Там любая ситуация сразу рассматривается в рамках протокола, и только потом протокольная картина исследуется по частям.

В данном случае, речь идет не о процессуальном документе – протоколе осмотра места происшествия, а о протоколе действий. Протокол основан на многолетней статистике, выводах ведущих специалистов в конкретных областях, которые дают схему для действий следователя, формирующего версии.

Например, статистика показывает, что самоубийцы, в подавляющем большинстве случаев, оставляют краткую записку о причинах такого поступка. Психологи дают свое пояснение, почему самоубийца оставляет записку. Далее – по пунктам. Если нет первой тройки протокольных позиций, то версия откладывается в сторону, и в первую очередь отрабатывается то, что укладывается в другой протокол.

По крайней мере, когда полицейское руководство выходит на первый брифинг перед журналистами, они оперируют именно этими данными. У нас этого не было, и думаю, что нет и сейчас. Но записка – первый пункт протокола самоубийства, либо отсутствует, либо о ней пока не сообщили, в интересах следствия. Может она есть, но непонятно, кем написана. В общем, из того, что можно почерпнуть из прессы – на самоубийство пока мало похоже.

Следующая версия – неосторожное обращение с оружием. Якобы, выстрел произошел при чистке оружия. Конечно, случаются какие-то невероятные события, но насколько можно понять, Тымчук 17 лет отслужил в армии и побывал во многих горячих точках мира, а потому –обращение с оружием должно быть отработано до автоматизма.

Мне трудно рассуждать о том, какие навыки закрепляются у бойцов на фронте, но думаю, у них тоже все нормально с техникой безопасности, относительно оружия и боеприпасов. Эти навыки наработаны настолько, что руки все делают сами, даже когда мозг занят чем-то другим.

Автор может рассуждать лишь о том, как обращаются с оружием в не боевых условиях. Насколько можно понять, у Тымчука был наградной пистолет, и скорее всего, это был ПМ – пистолет Макарова. Автор довольно долго и близко контактировал с табельным оружием, среди которого было две модели автомата Калашникова и пистолеты ТТ и ПМ. В связи с этим, хочу заметить, что никакого несчастного случая при чистке оружия быть не может в принципе, и вот почему. Если ты только что не был на стрельбах или не применял оружия по какой-то другой причине, то его чистка оправдана только если оно попало в какую-то грязь или что-то подобное.

После стрельбы ты все равно его почистишь и оно после этого будет в небольшом слое ружейного масла. Но для того, чтобы почистить пистолет, надо снять с рамки и ствола затвор. Манипуляция эта выполняется путем оттягивания затвора в крайнее заднее положение и будь в патроннике патрон, выбрасыватель его выбросит, а поскольку магазин уже извлечен, то даже теоретически там не будет патрона. Тем более, что и затвор будет снят.

Без снятого затвора пистолет никто не чистит, поскольку чистить, кроме ствола – нечего, а все остальное – скрыто затвором.

Второй момент. Каждый, кто имеет при себе боевой пистолет (кроме боевых действий), не станет досылать патрон в патронник просто так. Это делают либо непосредственно перед стрельбами, либо в ситуации, когда есть вероятность открыть огонь мгновенно. Только в таком случае – патрон в патроннике. Во всех остальных – патроны в магазине, и пистолет на предохранителе.

Опытный человек может совершить какую-то ошибку именно в случае стрельб или во время какой-то боевой или оперативной ситуации. Но тут есть есть еще один ментальный предохранитель – ствол оружия никогда не направляется на посторонних людей и боже упаси – на себя.

Все это забито в подкорку, и мы бы очень скептически относились именно к этой версии, рассматривая ее как самую невероятную. Ну а как там будет – покажет следствие. При всем том, что министр внутренних дел все тот же, не думаю, что кто-то решится что-то "марафетить", поскольку вот недавно власть в стране поменялась, но завтра она поменяется снова и что тогда?

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