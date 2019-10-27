'Трамп отомстит Украине': американский эксперт дал тревожный прогноз

Президент США Дональд Трамп в случае избрания на второй срок может вновь прекратить помощь Украине.

Такое мнение в интервью "Крым.Реалии" выразил американский эксперт, председатель Большого вашингтонского мусульмано-еврейского форума Уолтер Руби. По его словам, президент США может пойти на такой шаг в отместку за скандал с расследованием дела, связанного с Хантером Байденом – сыном конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена.

Американский эксперт признал, что Трамп пытался использовать украинское руководство в своих личных целях, однако выразил надежду, что даже если он не получит от президента Украины Владимира Зеленского желаемых результатов расследования дела, связанного с Хантером Байденом, в ближайшее время это не сможет повлиять на американо-украинское сотрудничество.

"Я думаю, Трамп не окажет ничего, что может быть воспринято как месть или давление на украинское руководство как минимум до тех пор, пока не решится ситуация с импичментом. В противном случае он сам даст основания своим противникам для снятия его с должности, и вполне возможно, что тогда даже часть лояльных к нему республиканцев в Сенате откажется его поддерживать. Скорее всего, Трамп не станет предпринимать никаких действий, ограничивающих помощь Украине, до президентских выборов 2020 года", - предположил Руби.

"Однако, если он выиграет эти выборы, я думаю, это негативно скажется на отношениях с Украиной. Трамп не склонен забывать любое несоответствие его ожиданиям и, если будет уверен в незыблемости своей власти, он вполне может снова прекратить помощь Украине", - предостерег американский эксперт.

Руби также отметил, что погружение США в свои внутренние проблемы наряду с противоречивой позицией президента США дает России возможность для дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Адвокат президента США Рудольф Джулиани планировал приехать с визитом в Киев. Его целью являлось общение с Владимиром Зеленским.

Предметом разговора должно было стать расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы 2016 года и о предполагаемых связях сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.

Позднее Джулиани заявил, что отменил визит в Украину из-за "врага Дональда Трампа" – народного депутата Сергея Лещенко.

В начале сентября стало известно, что в США начали "широкомасштабное расследование" возможного давления Трампа и его адвоката Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

Также Джулиани признался, что выдвигал официальному Киеву требование о расследовании против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена.

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