Большинство политических сил Украины декларирует принадлежность оккупированных Крыма и Донбасса Украине.

Есть меньшая часть политических сил, которая выступает за восстановление территориальной целостность Украины, при этом вспоминает только Донбасс. Но в Украине есть даже такие политические игроки, которые бы отказались от временно оккупированных территорий, заявляя, что они "ватные", а значит, будут постоянно мешать в реализации евроинтеграционных и евроатлантических целей нашего государства.

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Для начала рассмотрим последнее утверждение, поддерживаемое частью патриотически-настроенной прослойки, главным образом из Галичины. Несмотря на то, что оно исходит от глубоко интеллектуальных людей, любящих Украину, однако готовых жертвовать национальной территорией ради европейских ценностей, для понимания многих моих собеседников из стран бывшей Югославии, где произошло две полномасштабные войны и два вооруженных конфликта, это им всем было дико и непонятно. На Балканах войны десятилетиями велись за русло реки или какую-то возвышенность, а здесь группа "патриотов" готова жертвовать десятками и сотнями тысяч квадратных километров территории. Меня напрямую спрашивали, а я был послом Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине, консулом в Сербии и Черногории: "А что, за отказ от своих территорий действительно выступают ваши граждане, или это марионетки Кремля, который ждет, не дождется навсегда аннексировать часть украинских территорий. Они что не понимают, что отдав часть своих территорий, вы поощряете противника захватывать новые. Чего удивляться возникновению в Москве плана захвата половины Украины, если вы так легко отдали Крым. Украинцы стали бороться на Донбассе, так план создания Новороссии и провалился".

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Идем далее. Часть украинских политических сил за безусловное возвращение временно оккупированной территории Донбасса, но стыдливо молчит о Крыме. Вопрос почему? Ответ достаточно прост, Москва в принципе не против вернуть Донбасс, но на своих условиях, при этом про Крым всем молчок. Какие же это условия: создать из Донбасса "капсулу", которая не будет полностью интегрирована в украинское политико-правовое пространство. "Капсула" по форме это украинская территория, а по содержанию российская. Пока Киев будет дружить с Москвой и не заявлять о своих желаниях вступить в ЕС и НАТО, то "капсула" будет вести себя смиренно, но как только Украина захочет выйти из-под влияния России, то "капсула" активизируется и заявит о своем несогласии с официальным курсом Украины. А если Киев не послушается Москвы – тогда гарантирован крымский сценарий по захвату Донбасской автономии. Вы заметили, что вопрос предоставления широкой автономии Донбассу пропагандируется как мирный план. В сущности это боснийский сценарий – война действительно закончится, можно будет свободно работать по российским бизнес схемам, где гарантированы высокие откаты, но вот государство становится полностью децентрализированым. И это децентрализация не на местах, что позитивно в процессе создания местных громад, а сверху донизу. Принятие важных внутренне и внешнеполитических решений становится очень затруднительным, ибо "капсула" может все блокировать, или если ее будут игнорировать, попросит Кремль прийти на помощь. Москва расправилась с узкой Крымской автономией за несколько недель, а с широкой Донбасской – хватит и нескольких дней.

Так как же нам действовать дальше? Заранее отметаю мирные планы, которые не базируются на имплементации Минских соглашений. Они нереальны. Международное сообщество в их реализации нас не поддержит. Ожидать подписания новых Минских соглашений на более благоприятных для Украины условиях тоже иллюзорно. Москва на это не пойдет. Те, кто на это уповали либо некомпетентны, либо сознательно затягивали разрешение ситуации на Донбассе. Да, России Донбасс не нужен, но он очень удобен для политического и экономического истощения Украины, что и происходило в последние пять лет.

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У Украины есть только один достаточно хороший вариант возвращения временно оккупированной территории на Донбассе, что предлагает МТОТ. Это хорватский сценарий мирной, подчеркиваю, мирной реинтеграции временно оккупированной территории. Это касалось восточной Славонии и она была возвращена в конституционно-правовое поле Хорватии за два с половиной года. Мне сразу вспомнят, что до этого Хорватия военным путем освободила большую часть оккупированной территории, так это было и на Донбассе в середине и конце лета 2014 года.

Хорватский сценарий – это приход международного контингента сил по поддержанию мира во главе с Переходной администрацией, которая перебирает власть от боевиков, контролирует их разоружение и вывод иностранных военных формирований, включая добровольцев. После этого проводятся местные выборы по украинскому законодательству под полным международным контролем. До этого Украина должна провести широкую амнистию. Понятно, что военные преступники под амнистию не подпадают. Потом ускоренным ходом Переходная администрация готовит передачу власти украинской стороне. Согласно Минским соглашениям, временно оккупированные территории получают специальный статус в виде децентрализации местного самоуправления, плюс по хорватскому сценарию логично здесь установить свободную экономическую зону для быстрого восстановления разрушенной экономики. Период от принятия Резолюции Совета Безопасности ООН о направлении на Донбасс международной Переходной администрации и сил по поддержанию мира до возвращения этой территории в конституционно-правовое поле Украины – два с половиной года. При этом Резолюция СБ ООН принимается с мандатом на реализацию всех составляющих Минских соглашений, таким образом мы обходим российское вето, ибо Москва много раз заявляла о необходимости выполнения Минских договоренностей, обвиняя Киев в их саботаже.

Практически это единственно реальный и выгодный Украине сценарий. Будет ли Москва и ее союзники в Украине саботировать такой план - конечно да. Поэтому Кремль и предлагает широкую автономию Донбасса с серьезными откатами для определенных бизнесменов по поставкам российской нефти и газа. Это, наверное, позволит снизить цену на нефть и газ украинским потребителям, но угробит европейское политическое и экономическое будущее Украины. О возможности возвращения Крыма даже не вспоминаю.

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