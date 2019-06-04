Администрация-95: стало известно, за что отвечают "правые руки" Зеленского

Администрация президента Украины полностью изменилась с приходом нового главы государства Владимира Зеленского.

Чем занимаются "правые руки" гаранта, рассказал в интервью "Украинской правде" первый заместитель главы АП Сергей Трофимов. Как известно, ранее он работал исполнительным продюсером студии "Квартал 95" и отвечал за кинопроизводство.

Сегодня Трофимов — первый заместитель главы Администрации президента, отвечающий за сотрудничество АП с регионами по линии областных и районных госадминистраций. Во времена президентства Порошенко этими функциями занимался Виталий Ковальчук, который руководил избирательным штабом Петра Алексеевича. Кстати, кабинет Трофимова расположен на третьем этаже АП — еще месяц назад в этом самом кабинете сидел его предшественник.

Сергей Трофимов "УП"

Заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк отвечает за гуманитарную политику и профильные вопросы "вроде советников по делам детей", объяснил Трофимов. До назначения он был сценаристом сериалов и кинофильмов студии "Квартал 95". Во время избирательной кампании входил в креативную группу штаба Зеленского.

Юрий Костюк "Страна"

"У него достаточно серьезное пересечения с Кириллом Тимошенко, который отвечает за информационную политику", — уточнил он. Как известно, ранее основатель продакшн "Гуд Медиа" занимался трансляциями, съемкой социальной и политической рекламы. Входил в оргкомитет инаугурации Зеленского.

Отметим, что заместитель главы АП Кирилл Тимошенко выбрал для себя люксовый кабинет, где раньше сидел Сергей Березенко, а другой заместитель руководителя канцелярии Зеленского Юрий Костюк работает в кабинете Юрия Стеця.

Кирилл Тимошенко UAportal

Руслан Рябошапка отвечает за блок отношений президента с судами, за правовой блок. До этого заслуженный юрист Украины работал на различных позициях в Министерстве юстиции, возглавлял Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабинета министров. С 2016 по 2017 года был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Руслан Рябошапка "Гордон"

Вадим Пристайко отвечает за внешнюю политику. Ему, как глава миссии Украины при ООН, ранее прогнозировали место министра иностранных дел. Пристайко побывал на должностях консула Украины в Австралии и посла в Канаде.

Вадим Пристайко УНИАН

Алексей Днепров — руководитель аппарата президента Зеленского. До этого был заместителем главы АП Петра Порошенко.

Алексей Днепров "Украинские новости"

Алексей Гончарук — заместитель по экономическим вопросам. Раньше был управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers, а также советником экс-министра экологии и природных ресурсов.

Алексей Гончарук "Украинские новости"

Трофимов так же пояснил, чем функционал главы АП Андрея Богдана отличается от функционала первого помощника президента Сергея Шефира:

"Глава АП отвечает за всю коммуникацию, правовые и политические вопросы. Функционал Шефира заключается в организационных вопросах президента. Здесь всем хватает работы, мы будем интегрировать еще новых людей, которые не были в команде. В ближайшее время представим свое видение каждого подразделения и направления, мы его дорабатываем", — рассказал он.

А также уточнил, что на госслужбе до этого работал только Богдан, "поэтому он и является председателем АП": "Среди нас всех он лучше понимает, как работает государство, как выстроены процессы, как принимаются решения, какие сигналы воспринимают политики. И мы здесь на него опираемся".

Богдан и Шефир

Как сообщал OBOZREVATEL, первые свои назначения президент Зеленский сделал 21 мая.

В этот же день он назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации президента.

28 мая он назначил Алексея Гончарука заместителем Главы Администрации президента Украины.

Также озвучивались планы переезда Администрации президента с Банковой. Что будет со старым зданием, у Зеленского пока не знают, возможно, его сдадут в аренду или сделают там музей. Новым местом дислокации АП называли конгрессно-выставочный центр "Парковый".

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