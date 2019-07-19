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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"А они сепаратисты?" Кандидат от "Слуги народа" заступилась за террористов "ДНР"

7.2т Читать материал на украинском

По 66 округу на Житомирщине в Верховную Раду Украины баллотируется Татьяна Грищенко от "Слуги народа". Общаясь с журналистом, она усомнилась в том, что на Донбассе против украинской армии воюют террористы.

Ролик со скандальным заявлением потенциального парламентария опубликовали на странице "Житомирщина – наш край" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Татьяна Грищенко

Татьяна Грищенко

Скриншот видео

В частности, репортер спросил у Грищенко, как она видит дальнейшее решение проблемы Донбасса и что делать с коллаборантами. Ведь после возврата временно оккупированных территорий на них останутся люди, которые поддерживали российских оккупантов и воевали на их стороне.

"С людьми? А они сепаратисты? Вы действительно знаете, что они воевали с украинцами?" – с ухмылкой ответила кандидат в нардепы.

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Татьяна Грищенко

Татьяна Грищенко

"Антикор"

Кроме того, Грищенко солгала журналисту, что последние три года была безработно. В процессе разговора ей все же пришлось сознаться, что она работала няней у богатых людей. Однако налоги женщина не платила. От ответа на вопрос, считает ли она это нормальным, кандидат в парламентарии увильнула.

Примечательно, что в первом туре президентских выборов Грищенко поддерживала политсилу одиозного Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь". Однако во втором туре она переметнулась к партии действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

Кроме того, как пишет "Антикор", Грищенко много лет сотрудничала сначала с Партией регионов, а затем и с "Оппозиционным блоком".

Как сообщал OBOZREVATEL, в период с 2014 года по май 2018-го на сайте "РИА Новости Украина", где главредом был скандальный Кирилл Вышинский, появилось 385 статей, в которых цитировался нынешний глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. В том время он занимал должность директора Украинской политконсалтинговой группы.

Напомним: ранее руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заступился за скандального кандидат в нардепы от "Слуги народа" украинофоба Бужанского и заявил, что он не является "зашкварным".

Отметим, что Бужанский в сети выступал против Евромайдана, сообщая, что "вы убили эту страну". При этом он являлся сторонником Партии регионов и диктаторов СССР.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Темы
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Житомир
Тег
Партия "Слуга народа"
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Комментарии
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Дура как раз уровня Зе!
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Умница! И лицо славянское, в отличии от мразей нынешней сРады!
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Сало Уронил
Сало Уронил
о как чубатые минусуют
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Кацaп Кацaпыч, ты сортир домыл, чудо пту-шное?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сало Уронил, ебанутые Кацaпы минусы считают. Падле такое простое дело в Ольгино поручили... Ничтожество - ты настолько туп? Тебе уже большего не поручают? Какая ты мразь... Бля.
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