Зятя украинского политика заметили на вилле российского олигарха в Женеве: Ткач сделал новое разоблачение

Зять украинского политического деятеля Евгения Червоненко Алексей Кавилин был замечен в имении российского подсанционного олигарха Вячеслава Кантора в Женеве (Швейцария). Этот человек неизвестен широким массам, однако годами продвигал российские нарративы на конференциях, которые собирал в разных городах Европы и мира.

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Новое разоблачение в своем Facebook совершил журналист Михаил Ткач. Он отметил, что Червоненко в настоящее время причастен к Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, а вот его зять "приезжает как к себе домой" на виллу российского олигарха (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Кантор годами собирал конференции в Лондоне, Амстердаме, Праге и других столицах цивилизованных стран для того, чтобы продвигать российские нарративы. Особенно после оккупации Крыма. Обо всех этих конференциях российские пропагандисты обязательно рассказывали у себя на россиях24. Особенно, Кантор переживал, чтобы Украина не отказалась от внеблокового статуса", – объяснил ситуацию Ткач.

По его словам, после полномасштабного вторжения РФ в Украину имущество олигарха попало под санкции: 11 вилл в Италии, имение в Женеве на берегу озера и недвижимость в пригороде Лондона.

"А как зять Червоненко выехал из страны во время мобилизации? По информации источников УП в правоохранительных органах, зять Червоненко только с начала года 5 раз выезжал из Украины. В частности, с помощью разрешительных писем от Главного управления разведки. И в один из таких выездов три недели мы и зафиксировали его дома у российского олигарха", – подчеркнул журналист.

Более того, дочь Червоненко после начала полномасштабного вторжения жила в Женеве и только недавно семья вернулась в Украину, добавил он.

"Ну как недавно. Сразу после наших съемок имение российского олигарха Вячеслава Кантора в Женеве", – уточнил Ткач.

"Быть в ГУР МО и одновременно заселить семью в арестованное имение подсанкционного российского олигарха – это очень. Мы, конечно, позвонили и зятю Червоненко, но Алексей сказал "это невозможно". Я тоже так подумал", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Расследователи Bihus.Info опубликовали материал, в котором рассказали, что украинские нардепы отказываются показывать свои декларации, но продолжают скупать дорогие автомобили во время войны. После 24 февраля 2022 года в депутатских автопарках появились авто почти на $3 млн. Речь идет, в частности, о новом Rolls-Royce Геннадии Вацаке ("Доверие") за $700 тыс. и Mercedes-Benz Руслане Горбенко ("Слуга народа") за $90 тыс.

– Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Богдан Торохтий во время военного положения был замечен на отдыхе в Болгарии, а также сменил за указанный период три автомобиля. Последний из них, Mercedes-Benz EQS, стоит около 7 млн грн.

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