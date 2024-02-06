Большую часть своей жизни наше поколение посвятило тому, чтобы перерезать ментальную, политическую и ценностную пуповину с совком. Это то, что нами двигало двадцать лет назад во время Оранжевой революции, в 2013 году во времена Революции Достоинства, и для чего мы воюем последние десять лет с врагом.

Все эти годы журналисты и СМИ были глотком свежего воздуха, который давал нам надежду и силы не превратиться в Беларусь и Россию. В конце концов именно они давали возможность говорить громко о том, что не принято говорить вслух у соседей, и вдохновляли нас на смену траектории развития страны.

Попытки перекрыть этот свежий воздух – это красные флажки, за которыми нас ждут реальность лукашенко и путина, монополия на правду и тоталитарный режим. И я верю, что и на этот раз у нас хватит сил и мудрости обойти эту очередную бездну.

Выражаю поддержку команде BIHUS.Info. Держитесь. Общество и правда на вашей стороне.