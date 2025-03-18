Журналист Bild: Порошенко подверг критике Зеленского за то, что его команда ведет Украину к диктатуре

Журналист немецкого издания Bild Пауль Ронцгаймер сообщил, что взял интервью у бывшего президента Украины Петра Порошенко, в котором тот подверг критике Владимира Зеленского и призвал к серьезным изменениям в военной стратегии Украины. По словам журналиста, Порошенко также выразил доверие президенту США Дональду Трампу в его намерениях завершить войну.

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Об этом Пауль Ронцгаймер написал в соцсети Х. Он процитировал Петра Порошенко и анонсировал выход видео из интервью.

"В эксклюзивном интервью со мной бывший президент Украины Порошенко резко критикует Зеленского, защищает Трампа и призывает к серьезным изменениям в военной стратегии Украины", – написал журналист.

Ронцгаймер отметил, что Порошенко обвиняет команду Зеленского в том, что она "ведет страну к диктатуре", а верховенство права "грубо нарушается".

Также журналист отметил, что лидер "Евросолидарности" назвал Трампа "единственным человеком, который может остановить войну".

"Я могу абсолютно гарантировать, что он не пророссийский", – процитировал Порошенко журналист.

Кроме того, по словам журналиста, Порошенко призвал кардинально изменить военную стратегию Украины, отмечая, что Киев должен отказаться от наступательных операций и перейти к обороне.

"Мы должны забыть слова "наступательная операция". Прекратите это делать. Прекратите убивать людей", – так процитировал пятого президента Пауль Ронцгаймер.

Журналист пообещал скоро опубликовать полное интервью.