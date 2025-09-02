'Жизненно важная инфраструктура': Фицо пообещал Путину поговорить с Зеленским об ударах по энергетике РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что в пятницу встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поговорить об атаках на объекты энергетики в РФ. Такие атаки Фицо назвал "нападением на жизненно важную для Словакии инфраструктуру".

Премьер Словакии и Путин встретились 2 сентября в Китае. Во вторник Фицо прибыл в КНР, чтобы принять участие в официальных торжествах по случаю 80-й годовщины поражения Японии во Второй мировой войне.

Фицо встретится с Зеленским в Ужгороде

На встрече с Путиным он заявил, что в пятницу в Ужгороде встретится с Зеленским. Среди прочего Фицо хочет задать ему вопрос об атаках на объекты энергетической инфраструктуры в России.

"Невозможно, чтобы инфраструктура, жизненно важная для Словакии, подвергалась подобному нападению", – заявил словацкий премьер.

Фицо также заявил, что крайне заинтересован в "стандартизации отношений" с РФ.

"Давайте вернемся к тому, что было характерно для наших стран в плане экономического сотрудничества, давайте искать точки соприкосновения, где наши страны могут сотрудничать очень успешно", – сказал он.

В своем Facebook по итогам встречи Фицо написал, что Путин раскрыл ему подробности переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

"Из состоявшегося важного разговора я сделал несколько выводов и посланий, которые намерен передать президенту Украины В. Зеленскому в пятницу", – заявил он.

Что известно о переговорах Путина и Фицо

На встрече с Фицо Путин назвал "единственную цель" России в войне Украины. По его словам, Москва якобы стремится лишь "защитить свои интересы".

При этом диктатор заявил, что США при президенте Дональде Трампе якобы "начали слышать Россию" и это продемонстрировал саммит на Аляске.

По словам главы РФ, Москва никогда "не возражала" против членства Украины в ЕС, однако ее членство в НАТО "неприемлемо". Фицо со своей стороны поддержал это заявление.

Кроме того, Путин в разговоре с премьером Словакии призвал страны ЕС ограничить поставки Украине газа реверсом и электроэнергии. Он заявил, что таким образом таким образом Украину якобы можно заставить прекратить дроновые удары по энергетике в РФ.

Фицо раскритиковали за визит в Китай

Визит Фицо в Китай подвергся критике со стороны западных СМИ, пишет словацкий портал Aktuality.sk.

Так, Фицо будет единственным лидером ЕС на праздновании Дня китайских коммунистов.

В Еврокомиссии заявили, что премьер-министр Словакии не представляет ЕС в Пекине.

Представитель ЕК сказала об этом на пресс-конференции 2 сентября, отказавшись от дальнейших комментариев, передает The Guardian.

На мероприятии будет присутствовать также премьер-министр Сербии Александр Вучич, хотя его страна не является членом ЕС.

В либеральной проевропейской партии "Прогрессивная Словакия" назвали встречу Фицо с Путиным "угоднической".

"Эта встреча была, пожалуй, самой подобострастной из всех, что я видел со стороны Роберта Фицо, и определенно самой подобострастной из всех, что он когда-либо имел с Владимиром Путиным", – сказал лидер партии Михал Шимечка.

По его словам, эта встреча послужила лишь целям российской пропаганды.

Шимечка добавил, что Фицо ни разу не призывал к прекращению войны в Украине и к миру.

В список приглашенных вошли 27 премьер-министров, президентов и королей, в том числе северокорейский диктатор Ким Чен Ын, диктаторы из стран бывшего СССР и глава Центрального комитета Компартии Кубы.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 сентября Путин встретился с председателем Китая Си Цзиньпином и заявил о "беспрецедентных" отношениях Москвы с Пекином. Тот в свою очередь назвал главу РФ "старым другом". По итогам переговоров Россия и Китай подписали давно желанное для Москвы соглашение о строительстве масштабного газопровода в КНР через Монголию.

