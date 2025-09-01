Сгорели два резервуара: спутниковые снимки показали последствия ударов по Куйбышевскому НПЗ в Самаре. Фото

Снимки спутника показали результаты ударов по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Самара, которые нанесло дальнобойное оружие Силы обороны Украины в ночь на 28 августа. В результате успешной атаки на объекте сгорели два резервуара и зафиксированы повреждения оборудования.

Видео дня

Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+. Спутниковые фотографии были сделаны 31 августа.

Детали

"Последствия атаки по Куйбышевскому заводу нефтепродуктов в Самарской области. Судя по снимкам, сгорело 2 резервуара, так же была повреждена установка АВТ-4 (ключевая установка, первый этап переработки сырой нефти)", – говорится в сообщении.

Что известно о заводе

Предприятие производит бензин, дизель, мазут, растворители и другие продукты – всего более 30 наименований нефтепродуктов. Оно входит в структуру ПАО НК "Роснефть" и имеет годовую мощность переработки около 7 миллионов тонн нефти.

Что предшествовало

В ночь на 28 августа, Силы обороны Украины атаковали территорию РФ, в результате чего был поражен ряд важных объектов агрессора. В частности там подтвердили обстрелы двух нефтеперерабатывающих заводов, складов боеприпасов и логистических объектов. Под атаку попали – Афипский НПЗ в Краснодарском крае и Куйбышевский НПЗ в Самарской области.

А 29 августа стало известно, что Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил свою работу после атаки украинских БПЛА. Объект атаковали по меньшей мере 29 беспилотников, были зафиксированы прямые попадания, после чего на заводе вспыхнули семь мощных пожаров.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 сентября неизвестные БПЛА атаковали электроподстанцию Кропоткин в российском Краснодарском крае. В результате боевой работы беспилотников возник пожар на объекте, который обеспечивал питание региональной энергосистемы и узловых железнодорожных коммуникаций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!