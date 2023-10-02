Палата представителей США, во избежание шатдауна, приняла временный бюджет, в котором, не была заложена военная и финансовая помощь Украине. Однако поддержка украинского государства со стороны администрации Дж. Байдена, Конгресса и американского народа остаётся непреклонной. Президент США призвал Конгресс одобрить помощь Украине в кратчайшие сроки. Следует понимать, что невключение во временный бюджет статей о помощи Украине связано с процедурными нюансами и не означает отказ от дальнейшей поддержки украинского народа в борьбе против российских агрессоров. Сейчас продолжаются переговоры о выработке нового бюджетного решения, в котором помощь Украине будет предусмотрена в полном объёме. Бюджет может быть принят как отдельным законом, так и частью большего пакета финансирования американского министерства обороны. Ситуация с временным бюджетом не повлияет на поступление помощи, утверждённой для Украины ранее, в том числе почти $1,6 миллиардов для оборонных нужд и $1,23 миллиардов прямой бюджетной поддержки, а также выделение отдельных средств на гуманитарные и энергетические проекты.

Как и Вашингтон, официальный Брюссель также видит в Украине надёжного и предполагаемого партнёра, который впоследствии станет полноправным членом Евросоюза. В связи с этим, Украину посетил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В частности, он посетил в Киеве Центр стратегических коммуникаций, где ознакомился с деятельностью учреждения и актуальными информационными угрозами. Учитывая, что европейская интеграция является стратегическим курсом Украины, закреплённым в Конституции, визит главы европейской дипломатии свидетельствует о высоком приоритете отношений с Украиной в ЕС. Ж.Боррель подчеркнул, что российская война против Украины является экзистенциальной угрозой для Европы. Евросоюз готовит долгосрочные обязательства по обеспечению Украины, ведь понимает потребность украинского государства в скорейшем увеличении способностей. ЕС будет продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку официального Киева, определяя своим высоким приоритетом борьбу с российской пропагандой, манипулированием информацией, дезинформационными кампаниями, кибератаками и другими гибридными влияниями РФ против Украины и европейских стран. Глава европейской дипломатии призвал создавать новые структуры, подобные Центру стратегических коммуникаций, и поддерживать существующие, которые опровергали бы ложь России относительно её непричастности к развязыванию войны, оккупации украинских территорий, совершению зверств, созданию энергетического или продовольственного кризисов и т.д. Брюссель фактически признал важность совместного противодействия российской информационной агрессии не только против Украины, но и всей Европы, начавшейся задолго до широкомасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины.

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Несмотря на постоянные угрозы российской стороны блокировать любое движение морского транспорта из украинских портов Чёрного моря, из портов Южный и Черноморск вышли 3 загруженных зерном и продовольствием судна, а 5 других судов прибыли в порты большой Одессы под загрузку. Благодаря прокладке нового "зернового коридора" Украине удалось возобновить работу черноморских портов, несмотря на попытки российской блокады. По интенсивности морских перевозок (5 судов в день) черноморские порты впервые вышли на показатель сентября-октября 2022 г., когда "зерновая инициатива" функционировала при участии РФ. Украина продемонстрировала возможность обеспечить зерновой экспорт и без участия России. Опыт "зерновой инициативы" показал, что участие в ней РФ только мешало, ведь россияне саботировали морские перевозки необоснованным затягиванием проверок кораблей, направлявшихся в украинские порты и возвращавшихся назад. Между тем, Москва не оставляет попыток остановить работу черноморских портов Украины систематическими атаками ракетами и дронами, уничтожая зерно, портовую и транспортную инфраструктуру. Поэтому функционирование "зернового коридора" требует инвестиций в безопасность международных торговых партнёров Украины и стран, особенно уязвимых к надлежащему продовольственному обеспечению.

В октябре 2023 года в Киеве состоится совместное заседание украинского и румынского правительств с участием премьер-министра Румынии Марчела Чолаку. Румыния стала хорошим соседом и надежным партнером Украины, поэтому Киев благодарен Бухаресту за решение не запрещать экспорт украинской агропродукции, а внедрить систему лицензирования экспорта и импорта. Румыния также предоставляет свои территориальные воды для безопасного морского коридора в рамках "зерновой инициативы". Атаки России на дунайские порты Украины затрагивают и территорию Румынии. Таким образом, Кремль тестирует реакцию НАТО на нарушение границ стран Альянса. Российская угроза создаёт вызовы регионального масштаба, поэтому усиление сотрудничества в сфере безопасности и экономической сферы одинаково в интересах Украины и Румынии. Реакцией официального Бухареста стало размещение вдоль устья Дуная систем ПВО для защиты собственной территории от российских дронов и ракет, которые стали часто заходить в румынское воздушное пространство, или разбиваться на румынской территории, создавая опасность для граждан и различных румынских объектов.