Зеленский заявил об историческом вкладе Словакии в защиту Украины от России

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Словакию за военную помощь. Он отметил, что оказанная поддержка – исторически важна.

Об этом глава государства заявил во время встречи со словацким премьер-министром Эдуардом Хегером. Он вместе с другими европейскими политиками 8 апреля посетил Киев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Хочу поблагодарить словацкий народ и премьер-министра не за будущее, а за то современное, что они для нас делают во время войны. Полностью поддерживая нашу позицию не только на словах, но и на деле", – сказал Зеленский.

Президент не стал раскрывать детали поддержки со стороны Словакии, однако заявил, что она исторически важна.

В свою очередь Хегер поблагодарил украинцев за то, что они борются за свободу и демократию, а также защищают европейские ценности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский также встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем. Оба они вместе с Хегером 8 апреля посетили Киеве и побывали в освобожденной Буче, где российские оккупанты зверски убили гражданских.