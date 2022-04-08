Зеленский провел встречу с фон дер Ляйен и Боррелем в Киеве: результаты переговоров

В пятницу, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в Киеве пообщался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Верховным представителем Евросоюза по внешней политике Жозепом Боррелем. Встреча прошла в Киеве.

Они провели переговоры в узкому кругу. Об этом сообщает Офис президента Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как Зеленский радушно встретил фон дер Ляйен и Борреля на Банковой. Они обсудили визит представителей Европы в Бучу на Киевщине, где во время оккупации российские солдаты массово и жестоко убивали мирных жителей.

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После этого Зеленский с гостями перешли в комнату для переговоров.

На пресс-конференции после встречи Боррель заявил, что меньшее, что Европа может сделать для Украины, это предоставить нам оружие. ЕС дополнительно выделит еще 500 миллионов евро нашей стране на покупку вооружения. Это смогут сделать через несколько дней.

"Очень важно подчеркнуть: вы бьетесь за нас, вы воюете за нас. Меньше всего, что мы можем сделать – дать вам оружие", – сказал представитель ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля поездом прибыла в Киев. Она отметила, что с нетерпением ждет встречи с украинской столицей.

Вместе с Жозепом Боррелем и премьер-министр Словакии Эдуардом Гегером, которые сейчас находятся с визитом в Украине, она побывала в освобожденной от российских оккупантов Буче.

Гостей сопровождал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Европейцы смогли своими глазами увидеть, как путинские войска жестоко уничтожали беззащитных и безоружных мирных жителей Киевщины.