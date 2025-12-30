Зеленский высказался о борьбе с коррупцией во время войны и рассказал о планах на будущее

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал беспокойство, которое звучит в США относительно последних коррупционных скандалов, которые возникли в Украине. Он заявил, что НАБУ и САП "никто не останавливает".

Такое заявление прозвучало во время его интервью американскому телеканалу Fox News. По словам президента, все антикоррупционные органы имеют полную автономию.

"Я сосредотачиваю свое внимание на войне. Что касается антикоррупционных органов, они делают то, что должны делать. Они имеют полную независимость, никто их там не останавливает. Неважно, какой это человек, близкий или нет, знаем мы его или нет, или совсем не знаем. Они должны выполнять свою работу. Это война, и это демократия. И мы должны это уважать, конечно", – отметил Зеленский, намекнув в своем ответе на, вероятно, экс-главу Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, ранее украинские правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в газовой отрасли Украины. В результате злоупотреблений руководители профсоюзных организаций растратили 14,5 млн грн, предназначавшихся для нужд работников газотранспортной системы.

Также недавно в Верховной Раде Украины НАБУ разоблачила организованную преступную группу, участников которой подозревают в обеспечении нужных результатов голосования за деньги. По версии следствия, нардепы Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Юрий Кисель и Михаил Лаба получали неправомерную выгоду за поддержку конкретных решений во время голосований.

В то же время во Франции во время обысков на вилле экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна жандармерия изъяла значительные суммы наличных, золото и элитные часы. По данным источников, Пискун не смог подтвердить законное происхождение имущества. Французские следователи расследуют возможную легализацию средств, полученных преступным путем.

Как сообщал OBOZ.UA, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров во Флориде провел встречу с главой ФБР Кашем Пателем и его заместителем Дэном Бонгино, якобы попросив у спецслужбистов защиты в коррупционном деле.

