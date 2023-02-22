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Зеленский – выпускникам военных академий: Украина получит себе гарантированную защиту, не будет врага на нашей земле

Екатерина Белоброва
Новости политики
1 минута
1,8 т.
Зеленский – выпускникам военных академий: Украина получит себе гарантированную защиту, не будет врага на нашей земле

Глава государства Владимир Зеленский обратился к выпускникам Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове и Военной академии в Одессе. Он поздравил их с завершением обучения и пожелал удачи при выполнении своей профессии, особенно сейчас требующей мужества и преданности присяге.

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Выступление в онлайн-режиме транслировал Офис президента. Чтобы послушать напутствие Верховного главнокомандующего, выпускники из двух крупнейших городов Украины собрались в актовом зале и на плацу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Не будет врага на нашей земле. Не будет оков на нашем народе. Не будет унижения на украинцах. Не будет даже мысли где-то там на чужбине, что якобы можно напасть на Украину и что-то получить для себя", – обозначил президент.

Зеленский – выпускникам военных академий: Украина получит себе гарантированную защиту, не будет врага на нашей земле

Зеленский также вспомнил цену, которую платят на поле боя солдаты ВСУ. Он призвал новое поколение защитников Украины быть достойными памяти о тех, кто уже не вернется домой, отдав самое дорогое – жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Офисе президента произошла Ставка Главнокомандующего, где Зеленский указал, что Россия не прекращает штурмы позиций украинских защитников на Донбассе, хотя и несет там огромные потери. Наши военные делают все, чтобы сдержать мощные вражеские атаки.

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