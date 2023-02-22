Зеленский – выпускникам военных академий: Украина получит себе гарантированную защиту, не будет врага на нашей земле

Глава государства Владимир Зеленский обратился к выпускникам Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове и Военной академии в Одессе. Он поздравил их с завершением обучения и пожелал удачи при выполнении своей профессии, особенно сейчас требующей мужества и преданности присяге.

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Выступление в онлайн-режиме транслировал Офис президента. Чтобы послушать напутствие Верховного главнокомандующего, выпускники из двух крупнейших городов Украины собрались в актовом зале и на плацу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Не будет врага на нашей земле. Не будет оков на нашем народе. Не будет унижения на украинцах. Не будет даже мысли где-то там на чужбине, что якобы можно напасть на Украину и что-то получить для себя", – обозначил президент.

Зеленский также вспомнил цену, которую платят на поле боя солдаты ВСУ. Он призвал новое поколение защитников Украины быть достойными памяти о тех, кто уже не вернется домой, отдав самое дорогое – жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Офисе президента произошла Ставка Главнокомандующего, где Зеленский указал, что Россия не прекращает штурмы позиций украинских защитников на Донбассе, хотя и несет там огромные потери. Наши военные делают все, чтобы сдержать мощные вражеские атаки.