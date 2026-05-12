'Давно не в себе': Мендель после интервью Карлсону получила 'диагноз' от украинцев

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оказалась в центре громкого скандала. После интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на неё обрушился шквал критики со стороны украинцев.

По мнению украинских пользователей соцсетей, Мендель в ходе беседы фактически транслировала российские пропагандистские нарративы. OBOZ.UA выяснил, как на резонансное интервью бывшей сотрудницы ОП отреагировали в Украине.

Что наговорила Мендель

Мендель не стеснялась безосновательно обвинять президента Зеленского в "наркотической зависимости" и прямо называла главу государства "препятствием к миру". Она сравнила президента с "плюшевым мишкой на камеру", который превращается в "разъяренного гризли, уничтожающего людей вокруг".

Более того, в одном из ответов Мендель выдала, что президент Украины якобы приказал ввести в Украине "пропаганду по примеру Геббельса", а также рассказывала, что в Украине теперь "диктатура".

Что касается войны РФ против Украины, Мендель фактически полностью повторила нарративы Кремля, которые касаются территориальных уступок.

В чем суть претензий

Украинцы отмечают, что ответы Мендель подстраивались под риторику Карлсона, который часто ставит под сомнение целесообразность поддержки Украины. Некоторые ее фразы были интерпретированы как призывы к уступкам, что в нынешних условиях воспринимается украинским обществом как капитуляция перед РФ.

В украинском сегменте интернета реакция была мгновенной и жесткой. Комментаторы не стеснялись в выражениях, выставляя Мендель неутешительные "диагнозы" и обвиняли ее в "работе на Кремль".

Реакция Офиса президента

В интервью Карлсону бывший пресс-секретарь Зеленского рассказала, что еще в 2022 году украинская делегация на переговорах в Стамбуле якобы была готова согласиться на все требования РФ ради прекращения войны. В частности, ссылаясь на свои источники, Мендель утверждала, что украинская власть якобы была готова "подарить" стране-агрессору территорию Донбасса.

После этого в ОП категорически отвергли слова бывшей подчиненной Зеленского. Там подчеркнули, что Мендель не имела никакого доступа к принятию государственных решений и не была причастна к переговорному процессу.

Более того, в Офисе президента заявили, что Мендель "давно не в себе" и посоветовали не воспринимать ее комментарии всерьез.

"Эта дама не участвовала в переговорах, не участвовала в принятии решений, давно не в себе, а кто ей там что рассказывает и было ли это на самом деле – комментировать несерьезно", – прокомментировали журналистам в ОП.

Волна хейта в соцсетях

Эксперт по стратегическим коммуникациям Владимир Анфимов написал в Facebook, что Мендель транслировала российскую пропаганду и возмутился, что она называла Зеленского "основной преградой" на пути к миру.

Также он раскритиковал Мендель за то, что она в ходе интервью "поставила знак равенства между Зеленским и Путиным", и говорит, что "все не так однозначно". Кроме того, Анфимов возмутился, что Мендель пыталась преподнести свои высказывания как мнение всего украинского народа.

Кроме того, некоторые украинцы уверены, что в интервью Мендель "наговорила на государственную измену".

"Картина, которую срисовала Мендель, изображала Украину в руинах, в которой все смертельно перепуганы и боятся сказать хотя бы одно кривое слово о власти, потому что их сразу зашлют на фронт или в тюрьму. Страна, не имеющая никаких шансов, и вообще непонятно зачем рыпаться. Страна-объект, у которой нет карт. Где мы уже это слышали, разве нет", – написал Анфимов.

Подписчики эксперта по стратегическим коммуникациям уверены, что про это интервью скоро все забудут. При этом некоторые украинцы считают, что нужна "юридическая квалификация" слов Мендель.

Пользователь Facebook Сергей Иванов после просмотра интервью высказал порцию оскорблений в адрес Мендель. По его словам, бывший пресс-секретарь президента Украины является "олицетворением неискренности, предательства, тупости".

Его подписчики также высказали уверенность, что Мендель сыграла на руку Кремлю и теперь ее высказывания будут ретранслировать российские пропагандисты.

Народный депутат Елизавета Богуцкая назвала интервью "массированной информационной атакой". По ее словам, высказывания Мендель были откровенной отработкой российских нарративов.

"Не первый раз на Президента осуществляется массированная информационная атака. Как по приказу из Кремля. Он выдержит. Даю слово. Как и выдержит Андрей Ермак", – писала народная избранница.

Подписчики народного депутата намекнули на психические расстройства у Мендель и пригрозили ей уголовной ответственностью после интервью Карлсону.

Также некоторые украинцы считают, что скандальное интервью Мендель является частью "договорняка" диктатора РФ Путина и президента США Дональда Трампа, который давит на Киев и склоняет к уступкам в пользу страны-агрессора.

Ранее Мендель говорила, что бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак неоднократно вводил в заблуждение Владимира Зеленского. В частности, именно он в 2022 году убедил главу государства, что российского полномасштабного вторжения не будет.

Как сообщал OBOZ.UA, бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель дала интервью Радио Свобода, в котором она поделилась своими мыслями о роли экс-руководителя ОПУ Андрея Ермака в украинской политике и его влиянии на Зеленского. Она назвала Ермака "наиболее опасным человеком в вертикали власти" и "фильтром решений президента".

