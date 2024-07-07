Зеленский встретился в Одессе с министерской делегацией Нидерландов: говорили о ПВО и F-16. Фото и видео

Одессу 7 июля посетили министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп и министром обороны страны Рубен Брекельманс. Там они встретились и провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Пресс-служба ОП сообщила на официальном сайте, что новоназначенные главы министерств совершили свой первый зарубежный визит именно в Украину. Зеленский поблагодарил Нидерланды за поддержку с самого начала полномасштабной российской агрессии.

"Нидерланды открыли очень важные страницы в защите наших жизней. Это касается усиления ПВО и поставок самолетов F-16. У меня был очень теплый телефонный разговор с новым премьер-министром Нидерландов. Думаю, что мы продолжим наш диалог на саммите НАТО", – сказал украинский президент.

Он рассказал иностранным гостям о российских обстрелах гражданской и критической инфраструктуры Одессы, подчеркнув важность усиления противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Нидерландов заявил, что визит в Одессу демонстрирует твердую поддержку Украины со стороны нидерландского правительства.

"Хочу заверить, что наша дальнейшая политическая, экономическая, военная поддержка Украины продолжится", – подчеркнул Велдкамп.

Глава МО Нидерландов отметил важность военной помощи, в частности предоставления F-16. Зеленский сказал, что мы ждем на прибытие нидерландских самолетов, потому что они помогут Украине защищаться.

Также президент вместе с министрами заслушал доклад командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы об оперативной ситуации в Черном море. Встреча, отметим, состоялась 7 июля – в День ВМС Украины.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 3 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьером Нидерландов Диком Схофом. Он, в частности, касался продолжения обучения украинских пилотов.

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