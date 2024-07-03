Зеленский обсудил с новым премьером Нидерландов обучение украинских пилотов: надеется на расширение миссии

В среду, 3 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьером Нидерландов Диком Схофом. Он, в частности, касался продолжения обучения украинских пилотов.

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Об этом президент написал в Telegram. Кроме того, украинский лидер во время разговора отметил, что надеется на расширение миссии.

"Отношения между нашими странами еще никогда не были такими крепкими. Мы запланировали нашу встречу, чтобы продолжить их развитие", - написал Зеленский.

Он отметил, что Украина рассчитывает на сохранение лидерской роли Нидерландов в пункте семь формулы мира "Восстановление справедливости" и "расширение тренировочной миссии украинских пилотов".

Кроме того, Зеленский приветствовал политика с назначением на должность премьер-министра Нидерландов.

В свою очередь, Схоф в соцсети Х заверил Зеленского, что поддержка Нидерландами Украины непреклонна.

"Мы и дальше будем поддерживать Украину политически, военно и финансово против российской агрессии, во что бы то ни стало", - отметил премьер Нидерландов.

Схоф рассказал, что во время разговора они с Зеленским также обсудили предстоящий саммит НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне. Он добавил, что с нетерпением ждет личной встречи с президентом Украины.

Ранее стало известно о том, что власти Нидерландов официально выдали разрешение на экспорт Украине 24 современных истребителей F-16 и семи двигателей для них. Первые самолеты должны в скором времени поставить Украине.

Первые западные истребители F-16, о которых Киев просил минимум два года, должны прибыть в Украину в июле текущего года. Они вряд ли приведут к быстрому изменению ситуации на фронте, однако, безусловно, усилят обороноспособность Украины, считают эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина давит на США и другие страны для того, чтобы они активизировали обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Программы, которые сейчас действуют, не могут подготовить достаточное количество летчиков для полетов на самолетах, которые вскоре получит наша страна.

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