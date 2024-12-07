Зеленский встретился с канцлером Австрии в Париже: говорили о защите энергетики зимой, поддержке и мире. Видео

Президент Владимир Зеленский в субботу, 7 декабря, провел встречу с канцлером Австрии Карлом Негаммером в Париже. Разговор касался поддержки Украины в 2025 году, в том числе помощи украинской энергетике.

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О подробностях встречи Зеленский рассказал в официальном Telegram-канале. Также было опубликовано видео переговоров.

"Поблагодарил за поддержку Украины. Также обсудили ее продолжение в следующем году, а именно помощь нашей энергетической системе зимой и защиту украинцев от российского террора", – говорится в сообщении главы государства.

Также Зеленский информировал, что пригласил Австрию присоединиться к Совместной декларации G7 о поддержке Украины и заключить двустороннее соглашение о долгосрочной поддержке.

"Мы должны вместе принудить Россию к установлению длительного и справедливого мира", – подытожил президент.

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