Зеленский во вторник посетит Румынию: у президента рассказали о целях визита

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 10 октября, посетит с официальным визитом Румынию. Там он проведет встречу со своим коллегой Клаусом Йоханнисом.

Об этом сообщила канцелярия президента Румынии. "Во вторник, 10 октября 2023 года, президент Румынии Клаус Иоганнис примет в Короченском дворце президента Украины Владимира Зеленского по случаю его официального визита в Румынию по приглашению главы румынского государства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что визит Зеленского подтвердит продолжение поддержки Украины Румынией в войне с Россией, а также особый характер двусторонних отношений между государствами, их потенциал и необходимость обсуждения сотрудничества, совместных проектов, тем и интересов на самом высоком уровне.

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"Углубленные политические консультации позволят проанализировать широкие меры, предпринятые Румынией в поддержку Украины, с целью их усиления, а также обсудить ситуацию в регионе и в Черном море и необходимые шаги по ее регулированию", – добавили в канцелярии Клауса Йоганниса.

Следует отметить, что Йоханнис и Зеленский встречались 5 октября в испанской Гранаде на саммите Европейского политического сообщества, а также на предыдущем саммите в июне во время двусторонней встречи в Кишиневе.

Напомним, после инцидентов с падением частей российских дронов, атаковавших портовую инфраструктуру Измаила и Рени Одесской области, Румыния решила переместить систему ПВО ближе к населенным пунктам на берегу Дуная на границе с Украиной. Также в районе увеличивается количество военных наблюдательных пунктов и патрулей.

Как сообщал OBOZREVATE, в МИД Румынии признали, что война в Украине затронула и их страну после нескольких случаев падения обломков российских дронов на румынской территории.

В то же время Столтенберг объяснил отсутствие реакции НАТО на падение Shahed в Румынии тем, что Альянс "не имеет признаков, что это было преднамеренной атакой".