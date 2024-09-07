Зеленский в Италии встретился с Джорджей Мэлони: о чем договорились. Фото и видео

Находясь с официальным визитом в Италии, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром этой страны Джорджей Мелони. В ходе переговоров речь шла о восстановлении Украины, в частности, энергетической системы, разрушенной Россией.

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Также Зеленский и Мелони затронули тему реализации Формулы мира. Подробности раскрыл украинский президент в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с главой итальянского правительства встретился на полях 50-го международного форума "Амброзетти".

"Восстановление Украины, в частности энергетической системы, – один из тех вопросов, которые обсудили во время встречи. Ценим решение Италии принять следующую Конференцию по вопросам восстановления Украины, которая состоится в 2025 году", – отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил главу итальянского правительства и итальянский народ в ее лице за ту поддержку, которую эта страна уже оказала и продолжает оказывать Украине. В частности, Зеленский выразил благодарность от имени украинского народа за выделенные пакеты военно-технической помощи и отметил, что соответствующее вооружение важно передать Украине как можно скорее.

Также Зеленский рассказал Мелони о текущей ситуации на поле боя, недавних обстрелах гражданской и критической инфраструктуры нашей страны со стороны РФ, а также об актуальных оборонных потребностях.

Одной из тем для разговора стали также шаги по практической реализации решения "Группы семи" по предоставлению Украине почти 50 млрд долларов США за счет замороженных российских активов. Затронули и реализацию Формулы мира.

"Италия активно участвует в имплементации каждого пункта. Спасибо Джорджии Мелони и итальянскому народу за поддержку и совместную работу по восстановлению справедливого мира", – отметил президент.

Также Зеленский рассказал Мелони о том, какими будут следующие шаги Украины на пути к евроинтеграции – и поблагодарил Италию за поддержку нашего государства в достижении членства в ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что глава государства встретился с представителями итальянского бизнеса. В рамках встречи говорилось, в частности, о сотрудничестве с украинскими компаниями.

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