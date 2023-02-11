Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Дзюбу

Глава государства Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя командира Национальной гвардии Украины – начальника логистики – Руслана Дзюбу. Он был назначен на этот пост в 2019 году.

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Соответсвующий указ опубликовал Офис президента на своем сайте. Причины такого решения в пресс-службе Зеленского не стали называть, оно стало очередным в цепи массовых отставок топ-чиновников.

Отметим, что Дзюба окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А. В. Хрулева в 1992 году и Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в 2005. С этого же года заступил на должность начальника финансово-экономического управления Главного управления внутренних войск МВД.

Напомним, что еще в августе президент снял с должности другого зама командующего Национальной гвардии Ярослава Сподара. Причины такого решения раскрывать не стали.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов Украины. Темой обсуждения сталоусиление государственных институций нашей страны и их защитаот любых попыток извне или изнутри уменьшить их дееспособность и эффективность.

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