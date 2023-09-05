Зеленский уволил Кириленко с должности главы Донецкой ОВА: что известно

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко. Последний написал заявление о том, что хочет добровольно покинуть пост.

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Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Офиса президента. Причины, почему Кириленко решил оставить должность губернатора, не указано.

Напомним, что назначение Кириленко на должность председателя Донецкой ОГА было поддержано Кабмином еще в 2019 году. Спустя месяц после получения новых полномочий он совершил первую ознакомительную поездку на передовые позиции украинских сил вблизи линии разграничения. Во время передвижения в районе Гранитного его автомобиль попал в зону обстрела, которую оккупанты открыли по позициям украинских военных. В результате обстрела полностью сгорел грузовик КрАЗ, один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен. По словам руководителей Операции объединенных сил, Кириленко не согласовал предварительно эту свою поездку со штабом ООС.

Родители Кириленко на сегодня проживают на территории, временно оккупированной Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский подписал распоряжение об увольнении Александра Ярощука от должности главы Ивано-Франковской районной государственной администрации. В документе указано, что его уволили из-за появления на работе в нетрезвом состоянии.

А на прошлой неделе снятие с должности постигло и министра обороны Резникова, который успел стать одновременно и выдающимся, и одиозным за время полномасштабной войны.

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